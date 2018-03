El frío se combate con el pañuelo rojo Calahorra inicia hoy con el chupinazo un fin de semana de fiesta dedicado a San Emeterio y San Celedonio ISABEL ÁLVAREZ Viernes, 2 marzo 2018, 00:28

Es inevitable no estar pendiente del tiempo. Las bajas temperaturas de los últimos días no tienen intención de mejorar el fin de semana, por mucho que los calagurritanos hayan implorado al cielo para poder disfrutar de tres días de fiesta en la calle. «Al menos, que no llueva», rogaban ayer muchos padres en las puertas de los colegios, que se adelantaron a los festejos con la organización de distintas actividades.

De todos modos, haga el tiempo que haga, los calagurritanos acudirán esta mañana a las 12 a la primera cita de sus fiestas de invierno. Las celebraciones en honor a los patronos San Emeterio y San Celedonio comenzarán con el chupinazo y el desfile de las peñas hasta sus cuartos.

AGENDA PARA HOY u 11 30 horas. Colocación del pañuelo a Quintiliano. u 12 horas Chupinazo. u 17 horas Primer encierro de reses bravas de la ganadería de José Arriazu. Al terminar, capea en la plaza con exhibición de saltos acrobáticos. u 20 horas Concierto de Los Átomos y Los Yankos en el teatro Ideal. Organiza Cáritas Interparroquial de Calahorra. u 22 30 horas. Fuegos en la fuente. u 23 horas Festival de rock con los grupos Boheme, Mundo hechicero e Infamia en el pabellón Europa.

Desde el balcón principal del Ayuntamiento el alcalde, Luis Martínez-Portillo, y la reina de las fiestas, Paula Ibáñez, junto a sus damas, encenderán el primer cohete de los tres días de fiesta que van a llenar de actos las calles de Calahorra.

Por la tarde llegará el primer encierro con reses de la ganadería José Arriezu. Los animales saldrán de la plaza de toros y recorrerán las calles Julio Longinos, José María Garrido y General Gallarza hasta su intersección con Achútegui de Blas.

Después del encierro, los aficionados tendrán una segunda cita en la plaza de toros, donde está prevista la celebración de una capea con exhibición de saltos acrobáticos a cargo de algunos de los mejores saltadores de España.

El rock será el protagonista de la noche con un festival por el que pasarán tres bandas de referencia en la zona, como son Boheme, Mundo Hechicero e Infamia. El pabellón Europa acogerá estos conciertos, que comenzarán a las 23 horas con entrada libre.

Otra de las citas destacadas de la noche es la pirotecnia. En la glorieta de Quintiliano, a las 22.30 horas, se podrá ver el espectáculo 'Fuegos en la fuente'. Por otro lado, durante la jornada no faltarán las degustaciones de las peñas (zurracapote, choricillo y patatas asadas) y dos concursos, uno de caracoles en la peña Calagurritana y otro en la peña Riojana dedicado a los flanes.

Ochenta actos

Los festejos que comienzan hoy cuentan con un programa de 80 actos. La procesión del día grande, seis fiestas infantiles y un concurso de recortadores en la plaza de toros son parte del plato fuerte del programa, junto con la tradicional cita gastronómica de las peñas en el Planillo de San Andrés en torno a los calderetes. Este año esta degustación lleva como donativo un euro que se entregará a la Asociación Española contra el Cáncer.

A lo largo del fin de semana habrá también una mascletá aérea en la Glorieta de Quintiliano, dos sesiones de las aventuras de Gorgorito en el pabellón del instituto Quintiliano y la representación de la comedia 'El intercambio' en el teatro Ideal con los actores Gabino Diego y Teté Delgado (mañana sábado, día 3).