LA FIESTA DEL FÚTBOL EN CALAHORRA

Una vez más toca hablar del Club Deportivo Calahorra porque se lo merece, por muchos motivos. Hoy está a punto de realizar una hazaña que toda la ciudad debería tener en cuenta.

Durante las últimas temporadas el equipo ha ganado la competición riojana. Lleva el nombre de Calahorra de punta a punta de La Rioja y, debido a sus impresionantes resultados, es noticia fuera de nuestra comunidad autónoma.

No tuvo suerte en los 'play off' de ascenso, pero no por ello se relajó ni bajó los brazos. Al revés, cada temporada ha ido más allá con refuerzos de jugadores, equipo técnico y todo lo que rodea a la infraestructura del club. Es el trabajo menos vistoso, pero no por ello menos importante.

El Calahorra celebra hoy el día del socio y el ambiente en el campo de fútbol de La Planilla volverá a ser espectacular. 'Si podemos soñarlo podemos hacerlo' es el logo que muestra el club en la cartelería de los últimos partidos. Los rojillos se enfrentarán a las 17.30 horas al Haro, que ocupa el cuarto puesto de la Tercera División riojana. Si el Calahorra empata o gana se proclamará una vez más campeón de la liga. Si no, habrá que esperar al próximo fin de semana. En el campo del River Ebro de Rincón de Soto se disputará la última jornada.

Todo apunta, y esperamos que así sea, a que los calagurritanos vivirán hoy la fiesta del fútbol con un nuevo campeonato.

Los números de los rojillos hablan por sí solos. Tienen cien puntos. De treinta y seis encuentros han ganado treinta y dos y empatado cuatro, marcando ciento veintiséis goles y encajando diez.

Quedar primeros supondrá contar con mejores opciones para lograr el deseado ascenso a Segunda B. Este año podría ser, ¿por qué no? El club y la afición calagurritana lo merecen.

En febrero del año pasado la directiva presentó un plan estratégico 'Calahorra 2020' con unos objetivos claros como convertir al Calahorra en un club estable y con potencial para el ascenso a Segunda B, mantener la categoría si se logra este paso e incluso aspirar a la Segunda. Este proyecto se basa asimismo en la importancia del apoyo de la afición.

Crear otra sección femenina desde el fútbol base es otra de las iniciativas, aunque, en el caso de poder llevarse a cabo costará más. Hoy en día resulta complicado, pero sería muy beneficioso para animar a las futbolistas que no dan el paso a la hora de jugar y para ofrecer una posibilidad de hacerlo en casa a las pocas que ya forman parte de los distintos equipos de base. No deberían tener que irse fuera o dejar los terrenos de juego como está pasando.

Mientras los rojillos siguen firmes en su carrera de fondo para llegar en las mejores condiciones a la fase de ascenso, la maquinaria del club continúa y el 30 de abril se convocaron elecciones a presidente. El actual, Tomás Lorente, quiere seguir con su proyecto y volverá a presentarse. Los candidatos deben contar con un aval mínimo del 5% de los socios con derecho a voto. El 15 de mayo es la fecha límite.