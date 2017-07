La Escuela de Idiomas de Calahorra contará el próximo curso con el nivel C2 de inglés Entrada de la EOI. :: / María Félez El periodo de preinscripción para los interesados en el último nivel de aprendizaje será del 1 al 12 de septiembre MARÍA FÉLEZ Calahorra Lunes, 31 julio 2017, 09:05

La Escuela Oficial de Idiomas de Calahorra ofrecerá el próximo curso a sus usuarios la posibilidad de impartir el nivel C2 de inglés en sus instalaciones de Calahorra. Todos aquellos que estén interesados en cursar este nivel podrán realizar su preinscripción del 1 al 12 de septiembre en las instalaciones de la EOI.

Los requisitos fundamentales para poder acceder a este curso novedoso en Calahorra son: tener 16 años cumplidos en el año natural en que se comiencen los estudios, haber superado el nivel C1 de inglés y estar en posesión de un certificado o título de nivel C1 de competencia lingüística reconocido por la Association of Language Testers in Europe (ALTE). De hecho, no podrán acceder a este nivel quienes ya posean un título equivalente al nivel C2, definido en el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.

Novedades de este curso Se imparte por primera vez el nivel C2 de inglés. Otros niveles Pueden estudiarse los niveles Básico, Intermedio y Avanzado, tanto de inglés como de francés. Extensión de Arnedo Pueden estudiarse los niveles Básico, Intermedio y Avanzado de inglés Extensión de Alfaro Pueden estudiarse los niveles Básico e Intermedio de inglés. Preinscripción para el C2 Se realizará del 1 al 12 de septiembre. Inicio del curso Las clases comenzarán el 3 de octubre.

La lista provisional de preinscritos saldrá el 14 de septiembre y habrá un periodo de reclamación de los listados los días 14, 15 y 18 de septiembre. Se ofertan 25 plazas, ya que otras 25 están reservadas para la formación de profesorado. En caso de empate entre los solicitantes, se realizará un sorteo para elegir entre aquellos con igual puntuación. Dicho sorteo se producirá el 19 de septiembre, a las doce de la mañana, en la biblioteca de la Escuela Oficial de Idiomas. Así, la lista definitiva de preinscritos saldrá el 21 de septiembre. Los días para formalizar la matrícula serán el 28 y 29 de septiembre y 2 de octubre.

27 años en La Rioja Baja

En 1990, la Escuela Oficial de Idiomas abrió por primer vez sus puertas en Calahorra. Situada en el edificio central junto a los dos Institutos de la ciudad, su zona de influencia comprende Calahorra, Alfaro, Rincón de Soto, Aldeanueva de Ebro, Cervera, Aguilar, Cabretón, Cornago, Enciso, Pradejón, El Villar de Arnedo, Arnedo, Corera y Galilea, además de recibir alumnado de las poblaciones navarras limítrofes.

Los idiomas que se imparten son inglés y francés y están desglosados en tres niveles: Básico, Intermedio y Avanzado. Éste último incorpora este año el nivel C2 en inglés.

Además, la Escuela Oficial de Idiomas de Calahorra cuenta con dos extensiones cercanas al municipio. Una está en Arnedo y fue creada en 2009. Se imparten los niveles Básico, Intermedio y Avanzado de inglés. La otra sede está ubicada en Alfaro, donde se pueden estudiar los niveles Básico e Intermedio de inglés. Fue creada en 2010.

Las clases en todos los idiomas, niveles y extensiones comenzarán a partir del próximo 3 de octubre.