La edil del PR+ en Calahorra Margarita Aldama dimite por motivos de salud y da el relevo a Furgiuele «Mi situación personal no me permite dar el cien por cien por Calahorra, explica la portavoz regionalista en el Ayuntamiento que ha presentado su renuncia ISABEL ÁLVAREZ Calahorra Jueves, 2 noviembre 2017, 17:51

La portavoz del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Calahorra, Margarita Aldama, ha presentado este jueves su dimisión después de estar un tiempo prácticamente fuera de la escena política por motivos de salud. "Mi situación personal no me permite dar el cien por cien por Calahorra", ha explicado la concejala regionalista en un comunicado, señalando a continuación que "quien me conoce sabe que no valgo para estar a medio gas y entiendo que debo dejar paso a mis compañeros para seguir con el trabajo constructivo y de diálogo en nuestro Ayuntamiento". Para los regionalistas, Aldama ha sido durante estos años "defensora del Hospital de Calahorra, de la transparencia en la gestión pública, así como en la colaboración entre todos los grupos políticos".

Su silla en el salón de plenos será ocupada ahora por Gabriel Furgiuele, número dos de la lista del PR+ en las últimas elecciones. Furgiuele es licenciado en Ciencias Biológicas y fundador del colectivo FRECA-Ecologistas en Acción de La Rioja.

Margarita Aldama, que accedió al Ayuntamiento en el año 2011 tras liderar la plataforma vecinal ‘Salvemos el parque’, será nombrada presidenta del comité local del PR+ calagurritano, para “seguir elaborando propuestas para Calahorra y trabajar de forma más sosegada por la formación regionalista”. Por otro lado, Gabriel Furgiuele es en la actualidad secretario de Medio Ambiente dentro del partido.

Ante la renuncia presentada por Aldama el equipo de Gobierno del PP lamentó, a través de una nota, su “marcha”, porque “además de ser una buena persona, ha demostrado ser muy trabajadora, siempre pendiente de la ciudad, realizando una oposición constructiva”. “La señora Aldama ha demostrado trabajo e implicación, pero sobre todo ha mostrado una gran calidad humana respondiendo siempre desde el respeto”, destacó por su parte el PSOE.