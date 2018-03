Diez años después del infierno Un hombre camina aturdido por General Gallarza instantes después de la deflagración. :: sandra carmona Calahorra recuerda el atentado terrorista del 21 de marzo del 2008 contra el cuartel de la Guardia Civil | El día de Viernes Santo, el 'comando Vizcaya' de la banda terrorista ETA hizo estallar un coche con 70 kilos de explosivo ISABEL ÁLVAREZ Miércoles, 21 marzo 2018, 19:26

Aquel Viernes Santo calagurritano es imposible de olvidar. Era la Semana Santa del año 2008. Al filo de las dos de la tarde, Guillermo Berlanga se preparaba para recoger los periódicos y cerrar el quiosco. Cayo Sáenz, como otros muchos calagurritanos, contemplaba en el templo de San Francisco la llegada de la procesión del Silencio.

En las carpas del complejo Chef Nino, Luis Martínez-Portillo, hoy alcalde y entonces concejal de Urbanismo, recibía en su teléfono una llamada que le marcaría para siempre. Era de la Jefatura de la Policía Local y le alertaba de que la banda terrorista ETA quería perpetrar un atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Calahorra. «Javier Pagola, entonces alcalde de la ciudad, estaba casando en una carpa en los jardines de las instalaciones a la hija de sus propietarios. Al instante de recibir la llamada fui a la parte de atrás de la carpa y le dije que terminase cuanto antes, que teníamos que salir pitando», recuerda de aquel fatídico día el actual regidor de la localidad riojabajeña.

A Guillermo Berlanga le avisó un agente de la Guardia Civil: «Estábamos a punto de cerrar cuando entró a la tienda y nos dijo que nos fuésemos ya, que había una amenaza de bomba». Su negocio, a pocos metros del coche cargado con 70 kilos de explosivos en la parte trasera de la manzana ocupada por el cuartel, fue uno de los cien locales comerciales que sufrieron destrozos en el atentado.

En la calle General Gallarza, justo en frente del casa cuartel y del Honda Civic que hizo estallar el 'comando Vizcaya', se encuentra la carnicería de Cayo Sáenz. La había inaugurado hacía unos meses. «No quedó nada», cuenta de aquella tragedia su propietario. Las imágenes de su carnicería, con dos hileras de jamones intactas entre montones de escombros, llenaron portadas de periódicos y de informativos. «Sólo nos quedaron los jamones, que fue algo anecdótico, y un cuadro la Virgen, que tenemos en el mismo sitio con los golpes de la metralla», relata.

Media hora antes de la explosión, el servicio de ayuda en carretera de Vizcaya (DYA) había registrado la llamada de los terroristas avisando de la colocación del coche-bomba. Después se supo que los autores eran dos miembros del citado 'comando', Arkaitz Goikoetxea y Jurdan Martitegi, quienes en la sierra de Cantabria habían robado previamente el vehículo en el que colocaron los explosivos a un pareja, que dejaron maniatada.

Cerca de las dos del mediodía, Luis Martínez-Portillo junto a Javier Pagola y otros concejales de equipo de Gobierno de aquella corporación se encontraban en la calle Bebricio, en las inmediaciones del cuartel, con el corazón a mil por hora. El coche estalló y Calahorra saltó por los aires. «Es algo que espero no volver a ver en mi vida», dice Martínez-Portillo, que describe el lugar y el momento del atentado como «el escenario de una película de guerra».

«Vimos con saltaban los cristales de todos los sitios. Me impresionó el inmenso boquete que se abrió en la calle Bebricio justo donde habían aparcado el coche y el edificio de viviendas de enfrente parecía una casita de muñecas. Se había caído toda la fachada y se veía el interior de las habitaciones», explica el regidor.

Tras el aviso de la Guardia Civil, a Guillermo Berlanga le dio tiempo de llegar a su casa. En esos momentos no se le pasaba por la cabeza semejante desenlace. A él la deflagración le pilló delante del ordenador. «Encendí el botón de la pantalla y justo oí la explosión», rememora este comerciante.

«Lo primero que pensé es que un avión había roto la barrera de sonido», dice Cayo Sáenz, del instante en el que él escuchó la denotación junto al templo de San Francisco. Supo del estado de su comercio por la llamada de un concejal, pero «en esos momentos lo que realmente me preocupaba es que hubiese pasado algo a alguien», sostiene. Aunque hubo cuantiosos daños materiales, afortunadamente sólo hubo dos heridos leves, un guardia civil y un niño.

Guillermo también elogia esa suerte: «Si no me avisa la Guardia Civil, a lo mejor habría estado recogiendo los periódicos y se me hubiese caído todo encima en la explosión».