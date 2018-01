El concierto de Hombres G costará 40.000 euros más IVA al Ayuntamiento de Calahorra David Summers y su banda ofrecerán un concierto el 25 de agosto en el aparcamiento del Silo LA RIOJA Martes, 30 enero 2018, 21:04

Hombres G ofrecerán un concierto gratuito el sábado, 25 de agosto, en el aparcamiento del Silo a partir de las 23 horas, dentro de las fiestas patronales en honor a San Emeterio y San Celedonio en Calahorra.

La actuación de la veterana banda de pop liderada por David Summers contará al Ayuntamiento de Calahorra 40.000 euros más el IVA, a lo que habrá que añadir el alquiler de los equipos de sonido. Es el grupo estrella de los seis espectáculos de la programanción que ha presentado el concejal de Festejos calagurritano, Óscar Eguizábal, y que costarán a las arcas públicas unos 72.500 euros más el IVA.

Eguizábal ha destacado que todas ellas completarán "unas fiestas musicalmente inolvidables en las que se va a rendir un homenaje a la edad de oro del pop-rock español".

Los Hombres G, según ha destacado el concejal, es la "estrella musical de las fiestas de verano", "la guinda del día del chupinazo" y los encargados de inaugurar los conciertos de los festejos de agosto

El 26 de agosto, en el mismo espacio, tendrá lugar la actuación de StrenoS Band Rock y su espectáculo "The best of rock tribute".

El resto de los conciertos se celebrará lugar en la plaza del Raso.

El 27, el tributo a Mecano "Barco a Venus" recorrerá la amplia trayectoria del conjunto formado por Ana Torroja y los hermanos Cano. Un día después, será la orquesta Talismán la protagonista.

Otro tributo, en este caso a Joaquín Sabina y bajo el nombre "500 noches", llegará al Raso el 29 de agosto. Para cerrar las seis actuaciones, el Consistorio calagurritano ha contratado a la orquesta La Fania.