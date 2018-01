Ciudadanos presenta 5 enmiendas a los Presupuestos de Calahorra por un valor de 535.000 euros La primera enmienda que Cs acordó con el equipo de gobierno es la consolidación y saneamiento de la Plaza de la Verdura y Portillo de la Plaza por un valor de 400.000 euros EUROPA PRESS Lunes, 22 enero 2018, 16:00

El Grupo Municipal de Ciudadanos en Calahorra ha presentado cinco enmiendas a los Presupuestos municipales de 2018 por un valor de 535.000 euros. Cinco medidas que se basan en "importantes mejoras para las infraestructuras de Calahorra". Como recuerda el portavoz del Grupo Municipal, Rubén Jiménez, "en estos nuevos presupuestos hemos querido seguir con nuestra línea del inicio de legislatura: dar estabilidad a nuestra ciudad y pensar siempre en sumar y no en restar".

La primera enmienda que Cs acordó con el equipo de gobierno es la consolidación y saneamiento de la Plaza de la Verdura y Portillo de la Plaza por un valor de 400.000 euros. "Acordamos esta enmienda durante el mes de diciembre, antes del posterior hundimiento ocurrido en enero pero que ahora, más que nunca, consideramos de emergencia", ha señalado la concejala de Cs, Cristina Moreno, "esta enmienda tiene su correspondencia con otra presentada por nuestro Grupo Parlamentario por un importe de 150.000 euros que esperamos que sea respaldada por el resto de grupos".

Además, Ciudadanos también ha registrado la enmienda para el proyecto de regulación del tráfico en el cruce de Avenida Numancia y Achútegui de Blas y la accesibilidad al Colegio de la Milagrosa por un valor de 37.000 euros.

La tercera enmienda se basa en el proyecto de reurbanización de la calle Velázquez por 40.000 euros. "Se trata de una de las primeras calles que fue urbanizada en la zona nueva hace ya 50 años y que ya necesita un arreglo de aceras, del firme y de la red de saneamiento", ha explicado el portavoz naranja.

En cuarto lugar, Ciudadanos apuesta por asfaltar y acondicionar los solares situados frente al Complejo Municipal La Planilla para que puedan ser utilizados como aparcamiento. Esta enmienda tiene un presupuesto de 30.000 euros.

Por último, la enmienda relativa al acondicionamiento de las casetas para la recogida de animales abandonados por 28.000 euros. "Se trata de una propuesta de la asociación de Red de Ayuda Animal que se nos aseguró que iba a ser incluida en estos presupuestos", ha explicado Jiménez, "pero al estudiar el borrador, comprobamos que no estaba y por eso la hemos incluido".

"Estos son los presupuestos del Gobierno, no los de Ciudadanos y hay varios puntos que no compartimos y que nos impiden dar el voto favorable", ha señalado la concejala Moreno, "uno de esos puntos es que no conocemos ningún proyecto concreto que se vaya a realizar en este año del plan EDUSI del Casco Antiguo y también queda pendiente desde hace dos años la auditoría de Gestión de los servicios de Aqualia en Calahorra. Por ello, nuestro voto será la abstención".

Los concejales de Calahorra han estado acompañados por el Secretario de Acción Institucional de Cs La Rioja, Julián San Martín, que ha resaltado la importante labor y el gran trabajo que está realizando el Grupo Municipal de Calahorra. "Además, le recordamos al alcalde de la ciudad, Luis Martínez-Portillo, que no se olvide que con quién tiene un acuerdo de investidura es con Ciudadanos", ha afirmado San Martín.

RLG