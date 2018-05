«El 80% del casco antiguo de Calahorra está bien y el 20%, muy deteriorado» El alcalde de Calahorra, Luis Martínez-Portillo, en el mirador del albergue del Rasillo de San Francisco. :: i. álvarez. Luis Martínez-Portillo anuncia su intención de repetir como primero de lista del PP en las próximas eleccionesLuis Martínez-Portillo Alcalde de Calahorra ISABEL ÁLVAREZ CALAHORRA. Lunes, 7 mayo 2018, 13:35

«Tengo mucha ilusión por seguir siendo alcalde», afirma el regidor calagurritano, Luis Martínez-Portillo, que asegura -a un año de que termine la legislatura- haber cumplido con el «70%» de su programa electoral.

- A falta de un año para que termine esta legislatura, ¿qué porcentaje de su programa electoral ha cumplido?

- Hemos cumplido el 70% del programa electoral. En materia de empleo, por ejemplo, me gustaría destacar que entre los ejercicios del 2015 y 2017 hemos tenido 62 empleados en el Ayuntamiento a través del programa de 'primer empleo' del Gobierno de La Rioja, y ahora hemos solicitado 24 más. Por otro lado, se ha mejorado la circulación en el casco antiguo, que era otro de los puntos del programa, y se van a llegar a invertir más de un millón de euros en la reparación de caminos rurales. Otra inversión importante va a ser la renovación del alumbrado público, con 1,2 millones de euros, gracias a un préstamo sin intereses del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). También, hemos superado con creces nuestros compromisos en materia de Servicios Sociales. En este área, a lo largo de esta legislatura llegaremos a los 550.000 euros en ayudas de emergencia social. Además, hemos puesto en marcha el ciclo de teatro joven, el carril bici, la mejora de las instalaciones deportivas de La Planilla, la modernización del archivo y el Fondo Bella o el plan color.

LAS FRASESCasco Antiguo «No sólo se trata de aplicar un programa urbanístico, se necesita una implicación social» Pacto con Ciudadanos «Se ha cumplido al 95%. Sólo falta la auditoría que pidieron, porque faltan unos informes complejos»

- La Estrategia DUSI 'Calahorra, dos milenios de futuro' supone una inversión histórica para el casco antiguo, con casi 4 millones de euros de fondos europeos y municipales. ¿En qué fase se encuentra? ¿Cuándo se verán actuaciones?

- Ahora mismo se va a contratar a la empresa que va a llevar a cabo la organización de la gestión de la EDUSI, que se desarrollará durante varios años. Una vez se contrate a esta empresa, se pondrá en marcha la EDUSI. Los concejales llevan trabajando tiempo en preparar los proyectos, para que cuando esté contratada la gestión se decida cuáles se van a ejecutar y cómo. Por lo tanto, no puedo dar una fecha exacta de cuándo se podrán ver inversiones derivadas de la EDUSI, pero es posible que sea durante el segundo semestre del año.

- Además de la EDUSI, ¿qué compromiso tiene para el casco antiguo a largo plazo? ¿Se ha pensado en elaborar un plan integral?

- Yo, que vivo en el casco antiguo, sé que el 80% está bien y el 20%, muy deteriorado. Este equipo de Gobierno tiene claro lo que quiere desde hace mucho tiempo. Hay que empezar con zonas que puedan ir derivando en otras, para tener una continuidad. Comenzamos con una operación que fue la rehabilitación de la plaza de abastos, para conseguir que se centralizase allí el servicio de Turismo, y la mejora de la plaza del Raso. Después de actuar en el Raso, el siguiente plan era reparar la plaza de la Verdura y después, la zona de San Francisco. De hecho, ya hemos firmado el convenio para reparar el muro del convento. Para arreglar la plaza de la Verdura yo siempre he dicho que se necesitaba una inversión presupuestaria que no teníamos, mientras que había grupos de la oposición que nos decían que se arreglaba con 100.000 euros. Eso era pura demagogia. ¿Qué ha ocurrido? Que se ha demostrado que hemos tenido que invertir 800.000 euros para el pilotaje y la urbanización. Lo cual se ha podido hacer por medios de urgencia.

-¿Qué otros proyectos hay en marcha?

-En la zona que está más deteriorada y es más urgente actuar, vamos a renovar ahora las redes de saneamiento. Por otro lado, en la calle San Andrés vamos a recuperar la Casa Carramiñana para integrarla en la zona con un carácter social y se está trabajando para recuperar las cloacas romanas con una inversión de un millón de euros. Pero no sólo se trata de aplicar un programa urbanístico, se necesita una implicación social. Porque está también el problema de la despoblación y el mal estado de muchos edificios privados, cuyo derribo tiene al final que asumir el Ayuntamiento.

- Los presupuestos del Estado reducen la inversión en La Rioja y no contemplan partidas específicas para actuaciones importantes para Calahorra, como es la construcción del enlace de acceso al polígono de Sepes en el Recuenco. ¿En qué situación se encuentra este proyecto?

- Tenemos el compromiso del ministro y de la directora general de Sepes de proceder entre este año, cuando se inicien las expropiaciones, y el año que viene a tener las obras para hacer un acceso al polígono. Además, tengo el compromiso de que si alguien quiere instalarse en Calahorra, puede ir a hablar con Sepes para hacer un precontrato de compraventa.

-¿Cómo ha gestionado un gobierno en minoría, después de pasar por varias legislaturas como concejal y alcalde con mayoría absoluta?

- Desde el minuto uno de los resultados electorales de las pasadas elecciones asumí que tenía la obligación de pactar. Creo que he demostrado la capacidad de saber negociar con partidos tan dispares con nosotros como pueden ser IU y el PR+, o Ciudadanos, que tres años consecutivos me han permitido sacar los presupuestos adelante. Los presupuestos que salen no son los del PP sino de todos, salvo del PSOE. La incapacidad del PSOE en Calahorra ha llegado a tal punto que con 9 concejales han sido incapaces de lograr dialogar conmigo, hacerme propuestas... Como les dice en los plenos el concejal de IU, ellos con 8 concejales no han conseguido sacar adelante nada de su programa y él, con uno, ya ha logrado el 70%.

-¿Cómo va el cumplimiento del pacto con Ciudadanos?

-Se ha cumplido al 95%. Sólo falta la auditoría que pidieron, porque se necesitan unos informes técnicos complejos que no tenemos todavía.

-Cuando se postuló a presidente de la junta del PP en Calahorra lo hizo con la intención de repetir como cabeza lista para las elecciones. ¿Continua con esa idea?

- Con la experiencia que tengo atesorada todavía puedo aportar muchas cosas a Calahorra. Tengo mucha ilusión por seguir siendo alcalde. Me pasa como a los futbolistas cuando cumplen 30 años, que los años de profesión que les quedan en el horizonte los disfrutan más que nunca. Me levanto todos los días a las 6.30 horas para hacer ejercicio, me cuido y mentalmente estoy al mil por mil. Sinceramente, estoy en el zenit de mi vida (se ríe).

-Después del congreso regional del PP y el apoyo expreso de parte del partido de Calahorra a Cuca Gamarra, ¿cómo se encuentra la relación con el Gobierno de Ceniceros?

-Voy a hacer un repaso mental: De Begoña, la vicepresidenta, soy amigo; con Carlos Cuevas me llevo fenomenal; con Conrado, también; el jueves (de la semana pasada) comí con María Martín en Calahorra; el miércoles (de la semana pasada), con el presidente y el consejero de Hacienda... Si la cuestión es si la relación con 'Logroño' es buena, yo diría que es excelente. No hay que buscar 'rollos' donde no los hay. Aunque apoyé a Cuca, ya dije que a quien saliese presidente lo apoyaría como si fuese mi padre.

- Anunciaba la nueva estación de autobuses como el proyecto estrella para esta legislatura. ¿Qué pasos se han dado?

-Precisamente hoy (por el 20 de abril) voy a reunirme con el consejero de Fomento para hacer una visita a las posibles ubicaciones, para decidir el sitio y encargar ya el proyecto.