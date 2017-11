Calahorra, con puente cordobés y sin él Luis Martínez-Portillo sostiene el cartel erróneo, junto a Mónica Arceiz y el coronel Pejenaute. Abajo, el primer cartel con la imagen del puente de Córdoba y el cartel después corregido. :: / Isabel Álvarez Una imagen de Córdoba ilustraba por error el cartel de un concierto del Ejército en el teatro Ideal ISABEL ÁLVAREZ Calahorra Miércoles, 15 noviembre 2017, 10:01

Bien saben los calagurritanos que el topónimo Calahorra no es exclusivo de La Rioja. En España, aparte de la ciudad riojabajeña, existe una (La) Calahorra en Granada y otra más, en este caso con el apellido de Boedo, en Palencia. Pero es que, además, en Córdoba, sobre su puente se encuentra la Torre de la Calahorra. No es la primera vez que ocurre una confusión entre estas ciudades por la coincidencia del nombre. Pero lo que a muchos ha dejado perplejos es que el Ayuntamiento de la Calahorra riojana haya pasado por alto una equivocación de este tipo.

Así ha sucedido con el cartel de promoción -ahora corregido- del concierto que la Unidad de Música de la Inspección General del Ejército tiene previsto ofrecer el próximo 29 de noviembre en el teatro Ideal. El alcalde, Luis Martínez-Portillo; la concejala de Cultura, Mónica Arceiz y el coronel Pedro Pejenaute presentaron la convocatoria en el Ayuntamiento sin percatarse de que la fotografía de Calahorra que ilustraba el cartel no correspondía con la capital riojabajeña.

El anuncio del concierto, con el que Martínez-Portillo se fotografió durante la rueda de prensa, muestra en realidad la imagen del puente de la Torre de la Calahorra, junto al río Guadalquivir, en Córdoba. Y con esta fotografía llegaba la sorna y el 'dilema': ¿desde cuándo Calahorra ha contado con semejante puente para el paupérrimo caudal del río Cidacos?

La confusión pasó inadvertida en la rueda de prensa, aunque afortunadamente alguien se dio cuenta del equívoco antes de que la cosa fuese a mayores y se distribuyesen los carteles por toda la ciudad.

De hecho, ayer martes, se colocaron los ejemplares corregidos con una imagen del entorno de la catedral de Calahorra, ahora sí, correspondiente a la ciudad en la que la banda del Ejército ofrecerá el concierto a finales de este mes de noviembre.

Error «anecdótico»

El error en el primer cartel de difusión del concierto no deja de ser algo «anecdótico» para el Ayuntamiento de Calahorra, desde donde se subraya que el Ejército español es quien organiza este acto y por tanto, el responsable de la cartelería.

«Nos dimos cuenta de que estaba mal después de la rueda de prensa y la prueba de ello es que ese cartel no se ha distribuido», explicaba ayer la concejala de Cultura, Mónica Arceiz, en declaraciones a este diario.

Una vez el Consistorio detectó el error se requirió a los organizadores «hacerlo bien», dice Arceiz. Los carteles corregidos, así como unos panfletos de bolsillo, se empezaron a repartir allí por establecimientos y otros espacios públicos de la localidad. «Yo no tengo por qué saber qué es ese cartel ni qué elementos lo integran, porque no lo he hecho yo ni me han pedido nada para hacerlo», sostiene la titular del departamento municipal de Cultura.

En los carteles que se pueden ver desde ayer en la calle sí aparece una imagen propia de la bimilenaria Calahorra, aunque en la página web del Consistorio se mantiene (por lo menos hasta ayer) la fotografía de Luis Martínez-Portillo, Mónica Arceiz y el coronel Pejenaute con el puente de una Calahorra que nada tiene que ver con la 'Ciudad de la Verdura', sino más bien con el de un monumento enclavado en una zona de rebujito y flamenco. Por otro lado, en el diseño lo que sí se muestra correctamente desde el principio es la imagen del teatro Ideal donde tendrá lugar el concierto.