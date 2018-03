El PP, con el apoyo del PR+, modifica el Presupuesto en 1,2 millones más Estado de las obras que se están ejecutando en la plaza de la Verdura, donde ya se ha consolidado el terreno. :: i. álvarez. El PSOE acusa al equipo de Gobierno de falta de previsión por rectificar las cuentas del 2018 "quince días después de su aprobación" ISABEL ÁLVAREZ Martes, 27 marzo 2018, 00:53

El Pleno del Ayuntamiento de Calahorra aprobó anoche una modificación de crédito por un importe de 1.275.939 euros, destinados a varias obras y gastos de buena parte de las áreas municipales. Esta modificación de crédito, que "se financiará con remanente de tesorería"- explicó el concejal de Hacienda, Alberto Caro-, contempla un total de 14 partidas. Las dos de mayor calado, que ascienden cada una a 370.000 euros, corresponden al pilotaje de la plaza de la Verdura y a una reforma estructural de la plaza de toros.

Otras actuaciones importantes que se llevarán a cabo con cargo a esta modificación presupuestaria son obras de derribos en el casco antiguo, dotadas con 100.000 euros, así como mejoras en el edificio de la escuela municipal de artes escénicas 'Maestro Arroyo', presupuestadas también con 100.000 euros. Por otro lado, se incluyen inversiones para la Casa de Carramiñana (20.000 euros), para la construcción de panteones (100.000 euros), el futuro comedor social (70.000 euros), limpieza (12.139 euros), reposición de edificios y otras construcciones (15.000 euros), para estudios y trabajos técnicos (60.000 euros), ejecuciones subsidiarias (50.000 euros), el camino de servicio de acceso a la rotonda de la AP-68 (5.000 euros), la compra de instrumentos para la escuela de música (1.800 euros) y gastos diversos para el archivo (2.000 euros).

La modificación que afecta al Presupuesto de este año salió adelante con los votos a favor del PP y el PR+, la abstención de Cs e IU y los votos en contra del PSOE. Desde el Partido Socialista, el concejal Esteban Martínez argumentó el rechazo de su grupo en el hecho de que esta modificación de crédito llegó al pleno tan sólo "dos meses después del debate del Presupuesto (de este año) y 15 días después de su aprobación (en el BOR)". "Esto certifica que tenemos un equipo de Gobierno sin proyecto, que nos trae estas cosas por urgencia", reprochó Martínez a los concejales del Partido Popular, después de recriminarles que en el debate del Presupuesto el grupo socialista ya advirtió que tanto la partida consignada a las obras de la plaza de la Verdura como a derribos "no iba a llegar". Martínez fue crítico igualmente con el resto de partidos por "apoyar por activa y por pasiva" una modificación presupuestaria que calificó de "chapuza".

No obstante, durante el debate, el resto de partidos de la oposición también aludieron a una falta de previsión en la gestión municipal. "Hay partidas que se deberían haber puesto en el Presupuesto del 2018", apuntó el portavoz del IU, Óscar Moreno, quien justificó el sentido de su voto (la abstención) en la urgencia de algunas actuaciones. "Hay muchas cosas a las que no se puede decir que no", explicó. "Algunas (obras) son necesarias", dijo también la edil de Cs, Cristina Moreno.