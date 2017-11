Aparecen documentos de una iglesia de Calahorra en la ribera del Cidacos Los documentos fueron encontrados en la ribera del Cidacos con recibos de donativos. :: m.f. La diócesis, que está investigando lo sucedido, afirma que sólo se trata de copias y que los originales están a buen recaudo MARÍA FÉLEZ CALAHORRA. Lunes, 20 noviembre 2017, 01:01

Durante este fin de semana han aparecido en la ribera del Cidacos decenas de documentos procedentes de una iglesia de Calahorra arrumbados en la zona de Boca Río, ubicada en la margen izquierda.

En el vertido se podían encontrar algunas películas VHS, casetes, recordatorios de comunión, revistas locales y libros de vidas de diferentes santos, además de decenas de documentos entre los que se encuentran recibos de donativos a favor de la Iglesia Católica destinados a Cáritas Interparroquial y en los cuales se pueden leer nombres y documentos de identidad de varios empresarios de la ciudad, profesores y voluntarios de la organización. La mayoría de los resguardos emitidos y encontrados este fin de semana tirados en la ribera del Cidacos corresponden al mes de diciembre del año pasado.

Asimismo, entre otra información se hallaron extractos de las cuentas del mes de octubre del 2016 de la iglesia Santos Mártires con los gastos de dedicados a fondo social, a los seguros de locales, la ropa para transeúntes o las reparaciones de la furgoneta o compra de servicios de limpieza.

Entre los legajos se encontraba otro relacionado con el departamento de comunicación de la diócesis en el que se puede ver una propuesta para renovar la publicación 'Pueblo de Dios' o «lanzar una aplicación móvil con una estrategia de difusión masiva».

Desde la diócesis ayer se quería dejar claro que «los documentos no pertenecen a esta institución sino a una parroquia de Calahorra» y que «son fotocopias y no originales que iban a ser destruidos». «El problema, y es lo que estamos investigando, es que no sabemos por qué han aparecido allí», agregan las mismas fuentes. Un portavoz de la diócesis garantizaba a Diario LA RIOJA que «en cuanto tengamos más información realizaremos un comunicado dando explicaciones».

Por otro lado, desde Medio Ambiente del Gobierno regional se están realizando las pesquisas pertinentes para identificar a los responsables del hecho y hacer que el vertido sea retirado.

No es la primera vez que documentos comprometidos terminan 'por los suelos' de la ciudad. En el año 2005 aparecieron en una escombrera de las afueras de Calahorra decenas de historias clínicas y expedientes escritos a mano, en algunos casos, con datos íntimos de los pacientes.