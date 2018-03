Alcachofas con mucho estilo Leticia León, en su estudio, junto a un tocado confeccionado con alcachofas. :: i.á. Leticia León prepara seis tocados de vegetales para la Pasarela 'Ciudad de la Verdura' I. ÁLVAREZ Sábado, 31 marzo 2018, 10:45

La creatividad que fluye por sus manos hace de los vegetales los mejores complementos para un 'look' de ceremonia. La joven calagurritana Leticia León, maquilladora profesional y especialista en la confección de tocados, exhibirá su trabajo este año en la Pasarela 'Ciudad de la Verdura', el 27 de abril.

Su participación en el desfile se empezó a perfilar en las Jornadas Gastronómicas de la Verdura de Calahorra del 2017, cuando la joven exhibió algunos trabajos en un comercio de moda de la ciudad por encargo de su propietaria. «Me llamó Lucía, de 'Romanos', para que le hiciese algo con verduras para su escaparate y ese mismo día me puse a trabajar», explica. De ahí surgió una pequeña colección de tocados y cinturones con verduras, que después inmortalizó con su cámara la calagurritana Carmen Justicia. Las redes sociales hicieron el resto. «En el Ayuntamiento vieron las fotos y me invitaron al desfile», relata entusiasmada con la oportunidad de ser una de las protagonista de la pasarela de la edición de este 2018. «Ese mismo día me hice un tocado con unas alcachofas para el desfile», recuerda.

Sus complementos gustaron tanto que el Ayuntamiento calagurritano no ha dudado en incorporarlos a esta cita con la moda y las verduras. Y Leticia se muestra encantada: «Me hizo muchísima ilusión que me llamaran para participar».

«Quiero integrar las verduras con la elegancia y la sofisticación»

Leticia presentará en la pasarela seis piezas. «Quiero que sean más espectaculares que las del año pasado, más llamativas, como las pamelas», adelanta. Además de alcachofas, ajos u hojas de lechuga, la joven trabaja con las flores. «Pongo una base floral para meter más color, porque con las verduras al final cuentas con la misma gama de verdes y marrones», añade.

La joven juega también con rejillas y tules: «Me gusta la idea de que sean tocados para poder ir a una ceremonia, aunque lleves una alcachofa en la cabeza». La intención de sus diseños es «integrar las verduras con la elegancia y con la sofisticación».

A parte de los complementos, otra de las pasiones de Leticia León es el maquillaje de caracterización y efectos especiales. Uno de sus últimos trabajos en este campo, fotografiado también por Carmen Justicia, es un calendario del horóscopo que dio lugar a una exposición. Ambas andan inmersas en estos momentos en un nuevo proyecto de caracterización y fotografía dedicado a personajes de cuento.

El maquillaje de Leticia León también se ha podido ver en la gran pantalla. Y es que, la joven fue parte del equipo de caracterización de la película 'La piel fría', adaptación de la novela de Alberto Sánchez Piñol.

El 27 de abril es la fecha hacia la que enfoca ahora su creatividad. Los seis tocados que presentará en la sexta edición de la Pasarela 'Ciudad de la Verdura' se podrán ver después de la presentación de los trajes confeccionados por la escuela de diseño de Pamplona Creanavarra.

Los jóvenes diseñadores de este centro reproducirán con vegetales 14 diseños del modisto Valentino. Para ello, emplearán berenjenas, tomates, ajos, puerros, cebollas y pimientos rojos, alguna legumbre y aceitunas. La peluquería y el maquillaje correrá a cargo de las alumnas del centro 'La Planilla', dirigidas por el maquillador oficial de Lancome España, Roberto Siguero.