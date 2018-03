"Había que acabar con dignidad la plaza de la Verdura" Martes, 27 marzo 2018, 00:53

El alcalde de Calahorra, Luis Martínez-Portillo, negó por su parte cualquier falta de previsión y explicó que "no podemos tener estas partidas en el Presupuesto ordinario, porque el remanente no aparece". "Nos ha parecido que lo que había que hacer era acabar con dignidad la plaza de la Verdura y Portillo de la Plaza", dijo en relación a los 370.000 euros contemplados para este entorno a través de la modificación presupuestaria aprobada anoche. Con respecto a la plaza de Toros precisó que se "pidió un estudió" para valorar su estado y que de acuerdo a las apreciaciones señaladas por los técnicos se "van a hacer obras" para solventar deficiencias. "Nadie puede poner en duda que esto no es mirar al futuro de Calahorra", sentenció.