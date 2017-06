Concierto de Agustinos en 'La barca' de Azagra

calahorra. El grupo instrumental de Primaria del colegio San Agustín de Calahorra ofreció un concierto en el antiguo fortín de 'La barca' de Azagra. El conjunto está formado por un total de 33 escolares, que cursan diferentes niveles de Primaria.

El concierto siguió un programa de cinco piezas musicales: 'Something Stupid', 'Hallelujah' (Leonard Cohen), 'Balada para Adelina', 'Hey Jude' (The Beatles) y 'Oh when the Saints'. La actuación sirvió para «celebrar la buena aceptación que la extraescolar de música tiene en el centro».