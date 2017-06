El Día del Deporte, bajo cubierta

El Día del Deporte no se pudo celebrar en la calle. Las constantes precipitaciones que empaparon Calahorra por la mañana obligaron a celebrar esta jornada popular al resguardo de la cubierta. De esta manera, las actividades del programa que se habían previsto en el Paseo del Mercadal, General Gallarza y la avenida del Pilar tuvieron que trasladarse a distintos espacios deportivos de la ciudad. El deporte no salió esta vez a la calle, aunque ello no fue un impedimento para que los deportistas locales exhibieran las disciplinas que practican.

Los primeros en hacerlo fueron los practicantes de los distintos métodos de defensa personal, como el krav maga, el kickboxing, el jiu jitsu y el kárate. Esta última modalidad es muy seguida por los escolares, quienes ayer dieron muestra de sus múltiples beneficios para el desarrollo infantil. Entre ellos, la disciplina, la coordinación, la agilidad y la habilidad mental.

El frontón Barberito I fue el lugar elegido para las exhibiciones. A los kimonos blancos que llenaron el 'tatami' del frontón les siguieron después los aficionados a la gimnasia y a la danza. Si por la mañana las artes marciales fueron las protagonistas de esta instalación, por la tarde todos los aplausos se los llevaron la gimnasia rítmica, la zumba, el baile moderno, la capoeira, las sevillanas y la bachata.

Además, gimnastas de competición de los niveles de iniciación, regional y nacional ofrecieron casi media hora de exhibición. El Día del Deporte contó también con cuatro campeonatos, que se disputaron en el pabellón del colegio Quintiliano y en el del instituto Marco Fabio Quintiliano. En este último, se desarrolló durante toda la mañana el campeonato relámpago de La Rioja de Ajedrez.

El baloncesto se pudo seguir en el pabellón del colegio Quintiliano, donde se celebraron partidos de 2x2, 3x3 y un concurso de tiros. Por la tarde, el recinto cambió las canastas por la red baja del minitenis.

La lluvia impidió igualmente que las actividades participativas programadas para la jornada y destinadas principalmente a los más pequeños tuvieran lugar en la calle. De hecho, algunas de ellas se suspendieron. Aún así, en la zona de entrada al frontón Barberito I se colocaron varias de las atracciones previstas, como un simulador de esquí y juegos de fútbol o baloncesto.

El mal tiempo, por tanto, no fue un obstáculo para festejar esta jornada deportiva, que viene a ser una fiesta de fin de curso para los clubes calagurritanos. Una convocatoria en la que el deporte sale de los gimnasios para promocionarse. El próximo año, esperamos que de nuevo pueda ser el protagonista de las calles.