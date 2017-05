Veinte años sin dejar de subirse al escenario

«Por las obras de Tagaste han pasado un total de 488 chavales y de todos ellos aún recuerdo el nombre». Así demuestra la pasión y el compromiso con los que vive el teatro el director de esta compañía de teatro aficionado de Calahorra, Javier Gutiérrez. Veinte años, casi 500 chavales a sus órdenes y diecisiete obras puestas en escena... hacen que Gutiérrez lo mire casi todo con ojos de director.

LOS DATOS uCreación. Tagaste se creó en 1997. uActores. Por la compañía han pasado un total de 488 chavales. uÚltimas obras. En los últimos diez años han representado 'El delantal', 'No es lo que parece', 'Los árboles mueren de pie', El sueño de nunca jamás', 'La barca sin pescador', '¿... Y el doctor no está?', 'Bob' y 'La extraña pareja'. En la actualidad, 'La zapatera prodigiosa'.

En estas dos décadas no se le ha resistido casi nada. Miguel Mihura, Arniches, incluso obras escritas por él mismo. Humor desternillante como el de 'La estanquera de Vallecas' o el de 'La extraña pareja'; dramas cargantes como el de 'La barca sin pescador' u obras psicológicas como '¿...Y el doctor no está?'. Quizás muchos le reconozcan por el éxito de 'El Sueño de nunca jamás', un musical con el que se consiguió colgar el cartel de 'no hay billetes' en nueve ocasiones en el teatro Ideal de Calahorra.

Tampoco han faltado los premios. Con 'La cena de los idiotas' lograron un premio nacional de teatro, el galardón 'Candilejas' que convocaban el Ministerio de Educación y Fundación Coca Cola. Entonces, los alumnos del colegio cooperativa San Agustín de Calahorra tuvieron la oportunidad de actuar en el Teatro Pavón de Madrid y proclamarse ganadores de un certamen en el que compitieron 62 grupos juveniles de 25 provincias.

Además se han alzado en tres ocasiones triunfadores del certamen de Teatro Joven de La Rioja y tres de sus actores principales y el propio director, Javier Gutiérrez, también han logrado reconocimientos a su labor.

Y todo ello teniendo en cuenta que Tagaste es un grupo de teatro en el que la renovación es casi continua ya que intenta sacar lo mejor de los chavales del colegio contando siempre con la experiencia de algunos exalumnos que no han querido bajarse de los escenarios.

El vigésimo aniversario se celebró este fin de semana por todo lo alto con la puesta en escena de 'La zapatera prodigiosa', una obra en la que participan, entre otros, Irene González, Víctor Rada, Inés Santorromán, Álvaro Sáenz de Tejada, Javier Gutiérrez, Olga Sáenz y Dana Ungur.