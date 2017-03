Red Ayuda Animal de Calahorra denuncia una estafa en su nombre

La protectora calagurritana Red Ayuda Animal ha denunciado ante la Guardia Civil de Calahorra la utilización de su nombre para la organización de un sorteo benéfico fraudulento del que la asociación animalista ni tenía conocimiento ni ha promovido. La falsa rifa, según viene recogido en los boletos que se han puesto a la venta, está organizada por una supuesta entidad defensora de los derechos de los animales llamada Monteyvida. Esta asociación ha distribuido papeletas por valor de 5 euros para el sorteo de un Iphone 7 y una televisión LG.

En las participaciones se detalla que «el dinero recaudado será donado a la asociación Red Ayuda Animal» y que los citados artículos «serán para el poseedor del boleto cuyo número coincida con el primer premio del sorteo de la ONCE del 9 de junio del 2017». Para dar credibilidad al sorteo incluso indican la web de la protectora de Calahorra.

Desde Red Ayuda Animal aún no dan crédito a estos hechos, de los que tuvieron conocimiento a través de una comerciante de Murcia. «Una señora de un comercio de Murcia me llamó y me comentó que una persona había ido a su tienda y le había dejado unas participaciones para un sorteo a beneficio de nuestra asociación», explica a este periódico la presidenta de Red Ayuda Animal, Esther Enciso. «Yo en ese momento no me lo podía creer y le dije que me mandara un 'pantallazo' de un boleto», prosigue Enciso.

Antes de denunciar la estafa, Red Ayuda Animal realizó un rastreo de protectoras en la Comunidad de Murcia «por si existía alguna con nuestro nombre». Pero, «no encontramos ninguna y nadie sabía nada de Monteyvida», precisa Esther Enciso. Fue entonces cuando recibió la llamada de otro comercio murciano, que le facilitó el número de teléfono de la persona que había dejado los boletos. «Llamé y hablé con un chico que me contó que había sido contratado por una empresa que vendía boletos y me facilitó un teléfono para hablar con los responsables», explica la presidenta de Red Ayuda Animal. Sin embargo, «por lo menos hasta el pasado viernes, la Guardia Civil no ha conseguido hablar con nadie en ese número», lamenta.

La única información que se conoce de Monteyvida es que cuenta con un perfil en Facebook y un correo electrónico, como así viene indicado en los boletos fraudulentos. Según comenta Enciso, la supuesta organización «no está registrada y su perfil (en la citada red social) lo abrió hace dos meses». En la cuenta de Facebook, Monteyvida se define como una «agrupación» que quiere de «dejar constancia de la evidente realidad que sufren miles de animales», al tiempo que se ofrece como «plataforma» para la búsqueda de mascotas perdidas.

«Yo creo que pensaban que no nos íbamos a enterar», sostiene la responsable de Red Ayuda Animal, quien confirma que se ha abierto un procedimiento judicial a raíz de su denuncia.