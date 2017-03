Viaje de ida, pero no de vuelta

La polémica con el problema de los taxis no se ha quedado en un simple calentón de fin de semana de fiestas de Calahorra. El grupo de taxistas que componen once municipios de La Rioja Baja y la Ribera de Navarra se reunieron el pasado domingo para decidir qué medidas tomar ante cómo se están desencadenando los acontecimientos.

LOS DATOS Licencias de taxis. Hay un total de 175 licencias municipales en toda La Rioja, de las que 92 están en Logroño. La normativa. Impide que un taxi pueda coger a un pasajero en un municipio diferentes al de su licencia. Multas. Las multas que se pueden contemplar por incumplir la norma van de los 600 a los 3.000 euros.

«Nunca habíamos tenido un problema en la zona hasta que surgió el de Logroño con los taxistas de Lardero; fue entonces cuando dos taxistas se quejaron al Ayuntamiento de Calahorra», comenta José Antonio Pérez, que será a partir de ahora el presidente de la nueva asociación que está a punto de crearse y que prepara un escrito para presentar en el Gobierno regional. José Antonio se refiere al problema que existe entre los taxistas de Logroño y Lardero, que llevan años con conflictos, ya que se acusan mutuamente de quitarse el trabajo y recoger usuarios en la localidad contraria, algo que prohibe la normativa regional.

«Lo que más nos molesta es que esos taxistas que se quejaron ni siquiera salieron a trabajar ese fin de semana», comenta, y así ahonda en que «el problema no es con los taxistas de Calahorra, sino con una legislación que es demasiado estricta y que no contempla excepciones ni en jornadas como las del pasado fin de semana, en la que la demanda superaba enormemente la oferta», puntualiza.

«Es que hay que plantearse otros supuestos, como que en uno de nuestros municipios pequeños con un sólo taxi éste sea el único que puede devolver a los chavales en fiestas a su casa, es imposible», explica José Antonio, que reconoce que hasta ahora eran muchas las cuadrillas de Calahorra que lo llamaban a él para ir a otros municipios «porque dicen que los taxistas de Calahorra les ponen muchas pegas para cogerlos», explica.

El problema real lo ponen encima de la mesa las familias de los jóvenes. El pasado sábado alguna cuadrilla de la localidad navarra de San Adrián, a poco más de tres kilómetros de Calahorra, decidió volver andando. «Ahora que los chavales habían cogido la costumbre de ir siempre en taxi volvemos hacia atrás», decía una de ellas esta mañana al leer la noticia.

En La Rioja no en todos los sitios están a la gresca. En Haro hablamos con Alejandro, un taxista de la localidad. Allí reconoce que no hay problemas. Y eso que está cerca Miranda de Ebro y que hay muchos viajes de un lugar al otro. «Son incomprensibles estos problemas, que yo ponga el grito en el cielo porque un taxista deja aquí a alguien de Miranda por la mañana y luego viene a recogerlo por la tarde, no tiene sentido», alega.

