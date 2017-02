Una clase magistral sobre los mitos de la antigua Grecia

Podría decirse que ha sido un 'trabajo de chinos'. Y no es para menos. Porque la labor de recopilación que Juan Carrasquilla ha desarrollado sobre la mitología griega es minuciosa y a la vez, inmensa. Este vecino de Calahorra, que estudió Filosofía en la Sorbona, acaba de publicar una especie de enciclopedia en la que se «recopila toda una serie de textos antiguos escritos por esa serie de autores que solemos llamar los 'clásicos', como Homero, Hesíodo, Diodoro de Sicilia, Apolonio de Rodas...», explica.

El libro, que lleva por título 'Mitología griega', se compone de tres tomos. «Al final, nos encontramos ante un documento serio que recopila mucha información de primera mano y que pueda interesar a estudiantes que han elegido este tipo de estudios o a cualquier persona interesada en adquirir o mejorar unos conocimientos sobre unos relatos que precedieron a la aparición de la filosofía», dice Carrasquilla, quien ha dedicado los últimos seis años a este libro.

La publicación no es un libro más sobre la mitología griega. «Cada capítulo equivale a una clase en la que el maestro va exponiendo y marcando a la vez en la pizarra los nombres y hechos más importantes, de manera que, al final de la clase, aparezca un cuadro esquemático resaltando aquello que no hay que olvidar», destaca.

Juan Carrasquilla, ahora jubilado, se ha dedicado durante su vida laboral a la gestión empresarial. Un trabajo que en ocasiones ha compaginado con su vocación por la enseñanza. Escribir este libro es para él una especie de acto de agradecimiento. Realizar este proyecto es «una cuestión personal», afirma. «Yo creo que algo debería de aportar a una sociedad que me había dado mucho» porque «si yo no hubiera tenido acceso a las becas que me dieron para estudiar en la Sorbona y que me permitieron hacer estos estudios yo no hubiera podido saber todo esto», revela. Pero es que, además, «hasta el final de la licenciatura tuve becas», dice agradecido.

El trabajo de Carrasquilla no acaba aquí. Y es que ya se ha puesto a trabajar en un cuarto tomo sobre los filósofos presocráticos. Para ello «estoy utilizando el mismo sistema que con el libro sobre la mitología griega», apunta.