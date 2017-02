«La gente se disfraza cada vez más en Carnaval»

Si hay un nombre que no debe faltar en los 'créditos' del Carnaval calagurritano ese es el de José Manuel Béjar. Su mujer fue quien le enseñó a vivir con intensidad los carnavales y desde entonces él así lo ha trasmitido también a su familia y amigos. Béjar, miembro de la asociación Ponte la máscara, es el pregonero del Carnaval calagurritano de este 2017. El viernes 24 de febrero dará el pistoletazo de salida a los carnavales de la capital riojabajeña en el teatro Ideal, en una gala que se dedicará al cine.

-¿De dónde le viene su afición al Carnaval?

- Todo es fruto de mi mujer (Maru Pérez). Ella es la que ha movido siempre todo el tema de los disfraces. En mi casa, ella nos inculcó la afición por los disfraces hace muchísimo tiempo. Y esa afición la hemos trasmitido de padres a hijos. Además, siempre hemos intentado involucrar a más gente.

«El primer disfraz que me puse y con el que ganamos un premio fue de farola»

-Se han involucrado tanto que hace unos años crearon la asociación Ponte la máscara.

-Antes de crear la asociación ya colaboramos un poco con el Ayuntamiento. Por ejemplo, Maru siempre ha estado ayudando con la carroza de fiestas del Ayuntamiento. Ella preparaba los disfraces con los que salían los niños. Al final, entre un grupo de unas diez personas decidimos crear la asociación para colaborar en la organización del Carnaval.

-¿Cuál fue el primer disfraz con el que recuerda haber participado en el Carnaval?

-El primer disfraz que me puse y con el que creo que ganamos un premio fue de farola. Entonces el concurso de disfraces se hacía en la plaza de la Verdura. Al principio sólo nos disfrazábamos la cuadrilla. Una vez fuimos de chinos, de la familia Monster. Uno de los que más me gustó fue el de la Guerra de las Galaxias. Cada uno íbamos de un personaje. También disfruté mucho el año que fuimos del cuento de Peter Pan. Y recuerdo especialmente cuando nos disfrazamos de gánster; pero las chicas hacían de chicos y nosotros, de chicas.

-Su mujer ha sido reina del Carnaval calagurritano en muchísimas ocasiones y los trajes con los que se ha disfrazado con ella y su familia han recibido muchos premios. ¿Los tiene contados?

-Tengo muchos trofeos, medallas y copas, pero no puedo decir cuántos. En casa tenemos una estantería llena. También tenemos un local donde guardamos montones de disfraces.

-¿En qué punto se encuentra el Carnaval de Calahorra?

-Creo que últimamente la gente se va disfrazando más. Pero vemos que muchos jóvenes se disfrazan y después no acuden al desfile. Y eso es una pena porque luego ves disfraces muy bonitos que no han salido a desfilar y que por tanto no pueden participar en el concurso. Es una lástima que después del desfile vayas por la zona de bares y veas a grupos de jóvenes disfrazados que no han estado en el desfile. Y lo que digo siempre, que tampoco hace falta gastarte mucho dinero para hacerte un disfraz.

Carnaval de papel

-¿Qué opina del Carnaval de papel, en el que cada año se ven verdaderas obras de arte?

-El Carnaval de papel está ya consolidado. Se implican mucho las clases de los colegios. Las madres hacen un trabajo impresionante. Y además hay que tener en cuenta que sólo es para ese momento porque esos disfraces es difícil que se puedan volver a utilizar. Nosotros también hemos preparado disfraces para el Carnaval de papel. Recuerdo que nos juntamos un montón de padres de la clase del colegio. Unos se encargaban de cortar, otros de pegar... Detrás de esos disfraces hay un trabajo inmenso. Los tienes que llevar con muchísimo cuidado para que no se rompan. Nosotros aún conseguimos guardar alguno intacto.