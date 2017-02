La realidad más 'invisible' de Calahorra

La tragedia vivida en la madrugada del domingo en la Cuesta de la Curruca ha sacado a la luz una realidad ajena a los ojos de muchos calagurritanos. La muerte de un vecino de esta calle, en el incendio de su vivienda, ha servido para mostrar una Calahorra degradada e indigna para la vida de cualquier familia.

Pero la Cuesta de la Curruca no es la única calle de la bimilenaria ciudad que se encuentra sumida en la más absoluta miseria. Desgraciadamente, parte del casco antiguo calagurritano soporta sus mismos problemas. Inmuebles abandonados, desconchones, el pavimento sin asfaltar, casas en ruinas, suciedad... Y así hasta un largo etcétera de calamidades a las que nadie ha puesto remedio.

La Cuesta del Rufo, al lado de 'la Curruca', es otro ejemplo. La mayor parte de sus viviendas son precarias, con cables eléctricos enmarañados que recorren las fachadas. Y la calle del Horno, desde donde se puede ver la catedral, ya no parece ni calle. Se asemeja más a un camino, con vegetación incluida.

La Cuesta de la Curruca, la del Rufo o la calle del Horno son parte de ese casco antiguo al que el calagurritano que reside en la zona nueva no suele acceder. Pero a quienes viven cerca, el estado de estas calles no les coge de sorpresa.

De hecho, la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Calahorra ha denunciado en muchas ocasiones «el estado del pavimento» en el que se encuentra la Cuesta de la Curruca y «otras adyacentes». En declaraciones a este diario, la asociación manifestaba ayer que «todos los ciudadanos, sin excepción, tenemos el mismo derecho a disfrutar de unos servicios básicos en condiciones». Sin embargo, «con los que habitan en esta parte del casco antiguo no es así», critica.

Solucionar el problema no es fácil y la asociación es «consciente de las dificultades que entraña». Aún así, puntualiza, que «en La Curruca no se ha producido inversión alguna en muchísimos años». De otro lado, la entidad «lamenta» el fallecimiento del vecino de esta calle, al tiempo que expresa su más sentido pésame a sus familiares. «Esperamos que se tomen cartas en el asunto para, en la medida de lo posible, evitar desgracias de esta índole y no ofrecer al país entero una imagen tercermundista como la que hemos dado», remarca el colectivo.

La portavoz del PSOE, Elisa Garrido, también mostró ayer públicamente las condolencias de su partido a la familia del fallecido. Garrido aprovechó para llamar la atención sobre la situación de una zona de Calahorra «en la que mucha gente no pone sus ojos», pero «donde tenemos un foco de pobreza y situaciones dramáticas de vivienda».

Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento se rehusó hacer declaración alguna al respecto.