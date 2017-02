Explicaba ayer el concejal de Hacienda, Alberto Caro, que el Presupuesto de Calahorra para el año 2017 «ha sido consensuado con todos los grupos que han querido llegar a un acuerdo». Caro realizaba esta afirmación en su primera exposición del pleno extraordinario convocado a primer hora de la mañana para aprobar las cuentas generales de la ciudad.

Y con esta declaración ya le dejaba caer al grupo municipal socialista que negociar con ellos es prácticamente imposible. «Si por mi fuera no tendría ninguna reunión (con el PSOE)», le llegó a decir al portavoz del PSOE en materia económica, Esteban Martínez. A lo que el edil socialista le contesto que «si no es capaz de negociar con todos», «si no es capaz de cumplir con su deber, váyase».

Alberto Caro y Esteban Martínez protagonizaron el momento más tenso del debate del presupuesto, que fue aprobado gracias a la abstención de Ciudadanos e Izquierda Unida y los votos a favor del PP. El PSOE tenía muy claro que iba a votar en contra.

Esteban Martínez esgrimió distintos motivos. En primer lugar, señaló que «sigue sin arreglar los problemas de la ciudad» y que no cuenta con enmiendas de su grupo «ni cualitativa ni cuantitativamente». «Se ha doblado el gasto en festejos»; «no hay inversiones a largo plazo»; «se deja la plaza de la Verdura cuando hay que arreglarla cuanto antes»... Estos fueron otros de los argumentos que utilizó Martínez para justificar el no de su grupo. «Están en las antípodas de lo que necesita Calahorra», sentenció.

Nada que ver con la defensa que Alberto Caro hizo de las cuentas, que ascienden a 21.171.155, 21 euros y contemplan 2,3 millones de euros para inversiones. Para el titular del departamento de Hacienda es un presupuesto «social» al haberse «incrementado las partidas de Servicios Sociales».

Por otro lado, destacó que se han «congelado» todas las tasas e impuestos, que las «arcas están saneadas», además de estar contemplados «más de un millón de euros en bonificaciones y exenciones de impuestos». Por último, destacó que se ha ejecutado el «85% del presupuesto del año anterior».

El tiempo durante el que se ha preparado y llevado a pleno este último presupuesto fue criticado por todos los grupos de la oposición. «Lo ideal sería que entrara en vigor el 1 de enero», dijo el portavoz de Izquierda Unida, Óscar Moreno, quien aseguró que se encontraba «en una tesitura muy difícil» en cuanto a la decisión del sentido de su voto. «El presupuesto no nos gusta. Hay varias partidas que eliminaríamos, como la de los toros», indicó. Pese a ello optó por la abstención, «porque hemos optado por negociar partidas importantes para Calahorra», aclaró.

«El presupuesto debe estar cuanto antes», le reprochó al equipo de Gobierno la edil de C's, Cristina Moreno. La concejala de la formación naranja criticó también que la mayor parte de las enmiendas recogidas en el Presupuesto del 2016 se están realizando ahora. «No debemos esperar a final de año para ejecutar las enmiendas», criticó.

A este respecto, Alberto Caro se defendió argumentando que «si tuviésemos una mayoría absoluta se aprobaría antes, pero ahora hay que negociar con cuatro grupos». Además, «hay otros ayuntamientos que están a expensas de aprobar sus presupuestos», añadió el concejal de Hacienda.