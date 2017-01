El deterioro de un símbolo jacobeo

Sin duda alguna, el humilladero situado en las inmediaciones del Santuario del Carmen en Calahorra es uno de los símbolos jacobeos más importantes que se conserva en la ciudad. Sin embargo, esta cruz de término, del siglo XVI, no presenta su mejor imagen de cara a los peregrinos que pasan por Calahorra a través de la Ruta Jacobea del Ebro. Hace ya tiempo que el monumento presenta serios desperfectos que no son reparados. En el 2015 ya lo denunció públicamente Amigos de la Historia de Calahorra, que incluso presentó un escrito en el Ayuntamiento detallando las partes que se encontraban en peores condiciones. Pero a pesar de las advertencias de la asociación, desde la Administración local todavía no se ha intervenido para poner freno al deterioro.

En el escrito de la asociación se señalaba el «desprendimiento de morteros que restituían elementos del crucifijo (como molduras y apliques)», así como otros daños que afectan a partes superiores y a la parte baja de zócalos y pilastras del templete. En algún caso quedan incluso «fragmentos colgados, con el consecuente riesgo para los interesados que se acercan al lugar», avisaba el colectivo.

La situación no ha cambiado desde entonces, aunque la concejala de Cultura y Turismo, Mónica Arceiz, es consciente del problema y asegura que el compromiso del Ayuntamiento es repararlo en el momento en el que se cuente con presupuesto. «La idea es poder algo este año», dice Arceiz en declaraciones a este periódico. La responsable de Cultura explica que hay desperfectos causados a raíz de la restauración que se hizo en el 2004, ya que «se emplearon materiales no adecuados». No obstante, aclara que hay daños que «no son imputables a esa restauración». «Lo que está claro es que se ha deteriorado y hay que hacer un proyecto de recuperación», concluye la responsable de Cultura.

La rehabilitación de finales del 2004 costó 348.022 euros, que se financiaron con fondos municipales y del Gobierno de La Rioja.