La Feroz Paquita Salas

Es casi imposible que usted no haya oído hablar de Paquita Salas en los últimos meses. Si no lo ha hecho, lo hará en poco tiempo porque 'Paquita Salas' es la serie de televisión que no se ve en nuestras pantallas pero que se ha puesto de moda hasta tal punto que no hay red social en la que no se hable de ella. Este webserie es uno de los fenómenos más inesperados de la televisión reciente en España. La serie está exclusivamente producida para Flooxer, la plataforma de contenido de Atresmedia en internet, pero se sale fuera de lo que es habitual en una web serie, especialmente por su comunidad de fieles seguidores y por su ya reconocida calidad.

Ayer se celebraron los premios Feroz y la Asociación de Informadores Cinematrográficos de España decidió premiar a 'Paquita Salas' con todos los premios a los que estaba nominada. Ahí llegó la parte más riojana de toda esta historia. El calagurritano Brays Efe es el encargado de interpretar a la anticuada, divertida y entrañable representante de actores 'Paquita Salas' y ayer se hizo con el galardón como mejor actor de serie que se disputaba con los enormes Pedro Casablanc por 'Mar de plástico', Nacho Fresneda y Rodolfo Sancho por 'El ministerio del tiempo' y Fernando Guillén Cuervo por 'El Caso'. No dudó en dedicar tan reconocido premio a alguien muy especial: "Se lo decido a mi madre, Merche, que está en Calahorra". Felicidades a los dos.