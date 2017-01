Continúan los talleres gratuitos de animación a la lectura en inglés en la biblioteca

Ayer se celebró en la biblioteca municipal de Calahorra uno de los siete talleres gratuitos de animación a la lectura en inglés que ésta ofrece en colaboración con la academia Kids ans Us.

Así durante estos pasados meses los niños han podido disfrutar de diferentes historias como la de 'Cowboys and indians' que tuvo lugar en el mes de noviembre y 'Under the sea' en el mes de diciembre. El mes de enero ha acogido dos talleres. El primero se celebró el día 3 y el segundo en la jornada de ayer con la historia titulada 'Space'.

La actividad de fomento a la lectura en el idioma de Shakespeare continuará el 18 de febrero con 'The dessmaker' y el 18 de marzo con '¿Where do you live?'. Con el taller titulado 'Gina Ginger's birthday party' el 22 de abril finalizará este ciclo de animación infantil a la que los niños deben acudir junto a un adulto.

Así, a través de distintos personajes y canciones, los niños participantes viajarán a un mundo lleno de fantasía en el que podrán disfrutar con historias en inglés de forma totalmente gratuita.