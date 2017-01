«Publicar puede concienciar y movilizar a la gente»

Es su segundo libro y toca de fondo un problema social que todavía queda por atajar como es la violencia de género. El calagurritano Iván Tomás Mendoza acaba de publicar 'Protagonista del otro lado', con la editorial Egarbook. El próximo 26 de enero presentará esta novela en el centro joven municipal, a las 19.30 horas. Después, el 4 de febrero la dará a conocer en Logroño, en La Gota de Leche. Arnedo y otros municipios de la ribera Navarra también están en su periplo de presentaciones de este nuevo ejemplar.

-Es el segundo libro que publicas. El primero ('Raíces dormidas') fue bastante bien, ya que tuviste que hacer dos ediciones.

-La primera edición salió a finales del 2011 y luego tuve que hacer otra edición porque la presentación en Calahorra fue en el 2011 y luego fue la Arnedo. Me quedé entonces con muy poquitos libros y tuve que reeditar. Hice una edición de 100 ejemplares y otra de 200. Salió muy bien y fue mi lanzamiento.

«Cuando vemos en la tele un problema de violencia de género, a quien le afecta es a quien lo sufre»«En la primera ocasión, escribir fue una salida a un tiempo con bastante estrés»

-¿Cómo ha surgido este nuevo libro?

- Tanto el primer libro como este segundo llevan escritos mucho tiempo. Sobre unos cinco años. Es un trabajo que estaba en la sombra. Hablando con amigos que lo habían leído me animaron a publicar. Este segundo libro toca el tema de los malos tratos. De una forma o de otra, aunque no se pueda aportar mucho, en el momento el que estás mostrando un trabajo sobre este tema, sí que es cierto que puedes movilizar y concienciar a la gente.

-¿Qué se puede contar de la historia?

-Cuando hablo del 'Protagonista del otro lado' quiero hacer ver que cuando vemos en la televisión un problema de este tipo, a quien realmente le afecta es a quien lo sufre: al del otro lado. En esta historia, tenemos una familia, en la que María es la protagonista. Ella tiene una vida idílica, pero poco a poco ve que su vida empieza a tambalearse pero no sabe el porqué. Ella va a intentar solucionar todos los problemas que se le van acumulando, pero cuanto más lo intenta, más se enmaraña la trama. Al final, María buscará toda la ayuda que le sea posible para que le resuelvan todos estos problemas.

-Eres un escritor joven. ¿Es difícil publicar hoy en día para los escritores como tú?

-El primer libro fue una autoedición y en este caso llegué a contactar con una editorial, a la que realmente le interesó el tema. El tema de la autoedición sí que es complicado porque es desconocido, pero si alguien está interesado en conocer cómo se hace se puede poner en contacto conmigo. Porque al final hay muchísima más gente de la que creemos que escribe, pero lo hace en la intimidad. Y yo creo que al final hay que sacar lo que escribimos.

-¿Siempre has tenido esa inquietud por escribir?

-En la primera ocasión lo que me llevó a escribir 'Raíces dormidas' fue que llevaba un tiempo con bastante estrés y la salida a tanto estrés fue canalizar esa energía a través de inventarme un mundo, con unos personajes, con los que un día estás bien y te pasan cosas buenas y un días estás mal y te pasan cosas malas. A mí me gusta escribir de temas sociales, de temas que gustan a la gente como la ausencia de valores, ya que la sociedad está más impermeabilizada, nos afecta menos todo... Ves problemas en la calle o en la televisión y ahí se quedan. Son temas que si no se tocan, se van dejando.