«El público de Calahorra es incondicional, pero con criterio»

Con su compañía Teatro del Biombo, Víctor Manuel Dogar apuesta por recuperar a los clásicos, adaptándolos al momento de hoy.

La obra se estrena en Calahorra, pero en Madrid hizo una presentación con fines benéficos.

Hicimos un ensayo general en una sala en la que no contábamos con toda la escenografía, ni las luces... Fue una función que nosotros hicimos a beneficio de una ONG, que se llama Sansana. El dinero recaudado es para una escuela de alfabetización de mujeres en Burkina Faso. Como nuestra obra tiene que ver con la igualdad de oportunidades a la hora de estudiar, nos pareció bien. Pero el estreno absoluto y oficial es en Calahorra.

¿Cómo se siente en este teatro? ¿Cómo le acoge el público de Calahorra?

El público de Calahorra es incondicional, pero eso no quiere decir que sea condescendiente. Ha habido obras que han gustado más y otras menos, pero la recepción siempre ha sido absolutamente favorable. Pero vuelvo a repetir que con esto no quiero decir que el público de Calahorra no tenga criterio y que por el hecho de yo ser de aquí me valga todo. Después, cuando comemos, cuando tomamos vinos... cuando yo hablo con Mónica (Arceiz) me dice su opinión o es más crítica o apunta cosas que le han parecido mejor que en otras ocasiones. Es una responsabilidad estar aquí y sobre todo con esta comedia. En las anteriores no estaba muy nervioso y con esta sí. Quizá porque es mi apuesta más arriesgada.

¿Cómo suelen reaccionar los escolares ante estas comedias del barroco?

Yo me suelo fiar del regidor de este teatro. El primer año que vinimos le pregunté y me dijo que había visto obras aquí para jóvenes en las que tiraban los programas de mano y habido que parar... Con las nuestras nunca ha pasado eso.