La verdura, de moda en la capital

La destreza de los alumnos de moda de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja y las hortalizas de Calahorra fueron las claves del éxito de la exposición 'Verduras de moda', que se inauguró ayer en el Museo del Traje de Madrid. Dieciséis de los 'looks' que han desfilado por las últimas pasarelas de las Jornadas Gastronómicas de la Verdura causaron impacto entre el numeroso público que acudió a la inauguración de esta muestra. Una exposición que el Museo del Traje ha encajado dentro del programa Gastrofestival. La propia directora del museo, Helena López de Hierro, así lo destacaba en declaraciones a este periódico: «Está gustando muchísimo y yo soy la primera sorprendida. No me esperaba un resultado tan espectacular. Es un trabajo muy artesanal».

Los trajes, que hasta el 5 de febrero se pueden ver en esta sala cultural de la avenida Juan de Herrera, son doce reproducciones con verduras del diseñador inglés Alexander McQueen, tres del modisto vasco Cristóbal Balenciaga y un traje de chaqueta de Coco Chanel. «Todo el mundo está sorprendidísimo. Gracias a la Fundación Caja Rioja hemos podido llegar a esta meta, pero queremos ir más allá y vamos a intentar estar en la Fashion Week Madrid», adelantaba la concejala de Turismo, Mónica Arceiz, quien no dudó en lucir un collar de pimientos.

Una nutrida delegación calagurritana acudió a Madrid para promocionar sus verduras y sacar pecho por los trajes de hortalizas. Allí estuvieron varios miembros del equipo de Gobierno, encabezados por el alcalde de Calahorra, Luis Martínez-Portillo y el director de la Fundación Caja Rioja, Arturo Colina. No faltaron tampoco riojanos que nos representan en el Senado o en el Congreso como Pedro Sanz, Mª Teresa Antoñanzas, José Luis Pérez Pastor, Paquita Mendiola y Emilio del Rio, que estuvieron acompañados del presidente del Senado, Pío García Escudero.

Helena López de Hierro: «Están gustando muchísimo. Soy la primera sorprendida»

Por supuesto, estuvieron apoyando el evento conocidos calagurritanos y riojanos afincados en la capital. Entre ellos, los actores Nacho Guerreros, Víctor Manuel Dogar y Pepe Viyuela, quien el día anterior había estado en La Rioja. «Me da la sensación de que sigo en Logroño», bromeaba a este diario. El actor también se mostró «sorprendido» por una colección que definió como «elegante y con mucho gusto».

Y de la opinión de los de 'casa' a la de los expertos como Carmen Lomana, última madrina de la Pasarela 'Ciudad de la Verdura'. En su momento ya dijo que estos trajes eran merecedores de exponerse en el Museo del Traje y ayer vio hecha realidad esta idea. Otra de las opiniones más buscadas fue la de Rocío de Ortiz Bethencourt, directora del Instituto de Diseño Español. La experta se comprometió a llevar a sus alumnos a ver esta exposición.