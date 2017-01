Los vendedores del mercadillo debatirán mañana si continuar con su huelga

Pese a las conversaciones que han mantenido con el Ayuntamiento, los vendedores del mercadillo de Calahorra no han decidido si mañana continuarán con la huelga que llevaron a cabo el jueves de la semana pasada. «Iremos todos al mercado y allí decidiremos, por mayoría, si abrimos los puestos o no lo hacemos», declaró ayer a Diario LA RIOJA Jesús Jiménez, uno de los portavoces del colectivo. La protesta de los vendedores surge a raíz de una licitación de 70 puestos de venta ambulante, en la que 15 espacios se quedaron sin adjudicar.

Según Jesús Jiménez, la propuesta que el Consistorio ha realizado a los vendedores que se han quedado sin puesto es que «nos quedemos de manera provisional durante tres meses». Después, el Consistorio volverá a sacar a licitación los quince puestos de venta ambulante que se han quedado vacantes tras la última convocatoria.

Por otra parte, Jesús Jiménez asegura que no sólo están en desacuerdo con la adjudicación de los puestos aquellas personas que se han quedado sin licencia y que «llevaban muchos años en el mercadillo de Calahorra». «Muchos de los que tienen puestos tampoco están conformes porque les han dado una nueva situación en el mercado y ellos quieren seguir en el sitio que tenían por la clientela habitual que tienen», comenta.

Así las cosas, los calagurritanos no sabrán hasta mañana jueves si podrán ir o no al mercadillo. Los vendedores acudirán con sus furgonetas, pero sólo una vez allí decidirán si montan los puestos o no.