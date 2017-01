Protesta de los usuarios de la piscina de La Planilla por la subida de precios

Desde el próximo 1 de enero, el complejo polideportivo municipal La Planilla aplicará una subida de tarifas a los usuarios de la piscina climatizada. Estos, además, dejarán de ser considerados abonados de la instalación y no podrán beneficiarse, por tanto, de descuentos en cursos de natación y actividades dirigidas como han venido disfrutando hasta ahora. Los nuevos precios y esa «pérdida de derechos» ha generado malestar entre algunos usuarios de la piscina, que ayer por la tarde se dirigieron a la instalación deportiva para manifestar sus quejas.

Tal y como se aprobó en la junta de gobierno local del Ayuntamiento el pasado 26 de diciembre, a partir de ahora la cuota mensual para los adultos es de 24 euros, de 72 euros la trimestral, de 144 euros la semestral y de 273,60 euros la anual. En este caso el precio de la matrícula es de 20,50 euros.

En los bonos para mayores de 60 años, menores de 18 y el familiar (con 18,50 euros de matrícula) los precios son de 22 euros al mes, 66 euros al trimestre, 132 euros al semestre y 250,80 euros por todo el año. Como ya se contemplaba antes con estos bonos se permite también el acceso a la piscina de verano.

La subida de precios, como asegura el gerente de Gesport (gestora de la instalación), Fernando Jiménez, es «sólo de 3,50 euros más al mes». Así, recuerda que, por ejemplo, el abono de adultos ha estado costando 20,50 euros al mes y el de mayores de 60 años, 18,50 euros.

De todos modos, donde el usuario puede apreciar una mayor subida es en la cuota anual, por la que ahora pagará 273,60 euros para los adultos, mientras que se ha estado pagando 215 euros. En el caso de los menores y jubilados, estos pasarán a pagar al año 250,80 euros en vez de los 184,30 euros de ahora.

Por otra parte, Fernando Jiménez recalca que los precios «han estado siete años sin subirse» y que el Ayuntamiento de Calahorra estaba teniendo «unas pérdidas de 700.000 euros» con este servicio.

Asunción Alonso se encontraba ayer entre la veintena de usuarios que fueron a protestar por los nuevos precios. «Yo antes pagaba cada tres meses 48,10 euros y ahora, 66 euros», decía esta usuaria que está dispuesta a «borrarse» de la instalación. Y es que, la nueva política de precios la considera un «abuso».

Marta Arellano es abonada de la piscina de La Planilla «desde hace más de 20 años». Para ella, el problema de los nuevos abonos no reside únicamente en la subida de precios, sino que «a quienes únicamente somos socios de la piscina y no del gimnasio nos sacan como abonados de la instalación». Una de las consecuencias de no ser abonado es, por ejemplo que «ahora en los cursos de natación de mis hijos no me van a hacer el descuento del 50%».

Para ser socia de la instalación tendría que sacarse el abono que incluye piscina y gimnasio. Ella dispone de un abono familiar trimestral con una cuota de 45,20 euros, pero para continuar como socia «me suben 29 euros por persona y trimestre», dice esta madre, que tampoco entiende cómo tiene que pagar «una cuota íntegra para su hijo de diez años, si al ser menor no puede entrar al gimnasio».