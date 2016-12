Huelga de los vendedores del mercadillo por la nueva licitación de los puestos ambulantes

Ayer no fue un jueves cualquiera en Calahorra. Era día de mercadillo en las calles Mártires, Grande y Cavas. Pero lo que no esperaban los calagurritanos y visitantes que semanalmente acuden a esta cita es que ninguno de los vendedores ambulantes abriera su puesto. Y es que ayer se habían declarado en huelga. El motivo, el hecho de que una nueva licitación de los puestos realizada por el Ayuntamiento haya dejado 15 espacios sin adjudicar y en lista de espera.

«Se sacaron 70 puestos, 55 se han adjudicado y 15 han quedado fuera, siendo tres de Calahorra», explicaba en mitad de la protesta Jesús Jiménez, portavoz de los vendedores. A esta situación añadía otro problema: «También nos quieren mover de los sitios que tenemos y hay gente que lleva 25 años en el mismo lugar y ya le conoce su clientela», añadía con indignación.

Otro compañero denuncia la aplicación de la puntuación a la hora de valorar los proyectos presentados para optar a un puesto. «Los puntos no están bien valorados sobre lo que nos dijeron», decía poniendo como ejemplo que vendedores con muchos años de trayectoria en Calahorra se han quedado fuera. Es el caso de Mokhar. «Fui el primer marroquí que llegué al mercadillo de Calahorra y después de 40 años me he quedado sin el puesto», decía con enfado.

70 puestos y 80 solicitudes

Según los datos facilitados por la Concejalía de Comercio fueron un total de 70 puestos los que se sacaron a licitación, mientras que las ofertas llegaron a 80. La mayoría de las solicitudes eran para la venta de textil, para lo cual únicamente había 30 espacios.

Son precisamente comerciantes de textil quienes no han conseguido una plaza. De todos modos, el Consistorio cuenta con una bolsa de espera para dar solución a quienes se han quedado sin puesto. «Tuvimos un encuentro con el alcalde y nos dijo que nos iba a reubicar, pero de manera provisional», apuntaba Jesús Jiménez.