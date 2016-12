Traer una moción de urgencia de algo que no depende del ayuntamiento, cuando Elisa había tenido conocimiento de ello días antes en el consejo escolar al que acude como Representante del Ayuntamiento no sé cómo calificarlo. La forma de intentar resolverlo es trasladar las quejas al ayuntamiento para que se pusiera en contacto con los responsables. ¿Es que en cinco minutos de exposición iban a explicar al resto de grupos políticos todo el problema para que tomasen una decisión precipitadamente, y encima sobre algo que no es competencia? Burdo.