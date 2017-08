Bienvenido míster vecino Tudelilla sigue con sus "ofertas" para incentivar la llegada de nuevos vecinos. La última: los niños del colegio tendrán los libros gratis Raúl Lavega, alcalde de Tudelilla, con algunos de los niños del colegio / María Félez MARÍA FÉLEZ Tudelilla Lunes, 21 agosto 2017, 20:27

Los ayuntamientos de los núcleos rurales se estrujan la mente para potenciar los recursos que tienen. El objetivo no es otro que ponerlos en valor para lograr mantener y mejorar la economía local y fijar su población, cada vez más reducida. El esfuerzo tiene que ser mayor en aquellos que están en riesgo de despoblación. En la mayoría se trabaja para mantener servicios y mejorar infraestructuras pero aun así no es suficiente. Eso al menos creen desde el Ayuntamiento de Tudelilla donde se ha decidido poner en marcha diferentes iniciativas destinadas a que lleguen nuevos vecinos o al menos que no se vayan los que ya están.

Tudelilla, con apenas cuatrocientos habitantes, lleva apostando desde hace algunos años por impulsar políticas para la mejora de la calidad y bienestar de sus habitantes así como la permanencia en el mismo, a través de la reactivación de la economía local o bien a través de promover y fomentar medidas que faciliten el desarrollo de este espacio rural de una manera integral.

- Ayuda al alquiler y la compra Los beneficiarios de este programa, bien por compra o alquiler de inmuebles, pueden optar hasta una ayuda máxima de 3.000 euros en el primer caso y de 1.200 euros en el caso de alquiler de vivienda. - Libros gratis Para todos los alumnos del colegio de Tudelilla. - Tarjeta de bienvenida Los beneficiarios podrán hacer un gasto máximo de 600 euros en aquellos establecimientos cuya actividad radica en Tudelilla y que estén adheridos al programa siempre que realicen sus compras en artículos y/o productos para bebés. La solicitud la podrá hacer aquellos que tengan hijos menores de 24 meses pudiendo realizar el gasto hasta la edad de tres años.

«Abogamos por servicios e iniciativas que ofrezcan a los habitantes un valor añadido por el hecho de vivir y residir en esta localidad», comenta su alcalde, Raúl Lavega. Como ejemplo de estas iniciativas, se puso en marcha el pasado año el programa de ayudas para alquiler y compraventa de inmuebles destinados al uso de vivienda habitual, contribuyendo a impulsar el acceso de vivienda, favorecer la transmisión de los inmuebles en desuso e intentar conseguir así la regeneración poblacional.

Un programa más

Este año le han dado una vuelta de tuerca y para el próximo curso escolar 2017-2018 se va a poner en marcha el programa de gratuidad de libros de texto para todos los alumnos matriculados en el Colegio Público de Tudelilla.

Serán beneficiarios del mismo, todos los escolares que asistan a dicho colegio y supondrá un apoyo económico para todas las familias, además de inculcarles desde el ámbito educativo y familiar la importancia de cuidar el material escolar y de valorar la inversión realizada en su educación.

Como estímulo y apoyo a la natalidad, el pasado 26 de julio se aprobó en pleno la llamada Tarjeta Bienvenida, que se pondrá en marcha en los próximos meses y cuya finalidad radica en incentivar los nacimientos o las adopciones, potenciar los empadronamientos y, así, asentar y fijar población.

Esta novedosa propuesta consistirá en que los beneficiarios podrán hacer un gasto máximo de 600 euros en aquellos establecimientos cuya actividad radica en Tudelilla y que estén adheridos al programa siempre y cuando, realicen sus compras en artículos y/o productos para bebés.

Esta prestación supone un doble objetivo: el apoyo a las familias paliando los gastos originados por el nacimiento o adopción de hijos y el apoyo al comercio de la localidad.

Por último, el Ayuntamiento de Tudelilla está trabajando en otras dos propuestas que ayuden a incentivar y potenciar la economía local. La primera es la creación de un albergue municipal y la compra de 15.000 metros cuadrados de terreno con la intención de posibilitar la construcción de naves agrícolas, además de otras iniciativas que supongan ventajas para el inicio o mejora de cualquier actividad económica en el municipio.