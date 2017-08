«Ahora no estaría bien visto dar pan, queso y vino a niños» Martes, 8 agosto 2017, 09:53

José Marzo actuó ayer como mayordomo de la cofradía del 'Pan y Queso' en Quel. Era su primera vez. «Llevo diez años en la cofradía y el cargo de mayordomo va rotando entre todos cada doce años por eso no me había tocado aún», comentaba minutos antes de proceder al primer lanzamiento de panes y quesos. En este sentido, explica que «cuando un cofrade decide dejar de serlo por cualquier motivo se avisa en el pueblo y se apuntan todos aquellos que quieren y después entre los otros once cofrades se hace una votación secreta para elegir sustituto».

Después de repasar toda la tradición de esta fiesta, que conmemora la victoria del pueblo ante la epidemia de peste, recuerda cómo «el pueblo repartió pan, queso y vino, también a los niños, algo que ahora no estaría bien visto».