La banda municipal de música de Ezcaray estrena hoy la temporada de conciertos

La banda municipal de música Santa Cecilia, de Ezcaray, dirigida por Luis María Monge, da hoy el banderazo de salida a la temporada con un concierto, a las 13.30 horas, en el que interpretará por vez primera el pasodoble 'Viana suena así', compuesto por el propio director y estrenado en julio del año pasado. Además, tocará la jota riojana 'San Millán y Gonzalo de Berceo', cuya composición reunió en torno a sí a dos personalidades de la villa: al añorado maestro Víctor Monge, autor de la música, y a la reconocida cocinera, Marisa Sánchez, que escribió la letra.

Además de estas piezas, el repertorio del concierto también incluirá el pasodoble 'La entrada', de Quintín Esquembre; una selección de la película 'Grease'; la melodía de 'Carros de Fuego', de Vangelis, y 'Love is in the air', con arreglos de Johny Ocean.

En mayo y junio, la banda dará conciertos los domingos, a las 13.30 horas; en julio y agosto se pasarán a los sábados, a las 21 horas.