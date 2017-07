El Ayuntamiento de Villalba expone públicamente sus cuentas desde el año 2013 al 2016

El Boletín Oficial de La Rioja publicó ayer que el Ayuntamiento de Villalba de Rioja ha expuesto las cuentas generales de los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016 «por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes». La información la firma el alcalde del municipio, Alfredo Fernández (PP), a fecha del 10 de julio del 2017.

Esto sucede después de que el Tribunal de Cuentas fiscalizara el Ayuntamiento de Villalba, precisamente, por no presentar las cuentas entre el 2013 y 2015. Anteriormente, fue el Ministerio de Hacienda el que retuvo los anticipos del Consistorio por no haber presentado la liquidación de los presupuestos municipales, en virtud de la Ley de Economía Sostenible del 2011. El PR+ ya denunció en el 2016 que este Ayuntamiento no presentaba sus cuentas desde antes del 2010.