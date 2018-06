Tras el calzado futuro Marta Reyes, Laura Pascual y Amanda Soria defenderán el domingo el proyecto en Milán. :: e.p. Un equipo del IES Virgen de Vico de Arnedo, finalista en Milán del concurso europeo 'Revoluciona el futuro del calzado' ERNESTO PASCUAL Martes, 26 junio 2018, 18:56

El mundo está cambiando a la velocidad que impone la revolución digital. Pero, por ahora, el mundo sigue caminando sobre los pies. Eso sí, ante el vertiginoso ritmo de los tiempos, no está de más echar imaginación y escudriñar cómo podrá ser el calzado que nos espera en las próximas décadas. Ese es el objetivo del concurso europeo '¡Revoluciona el futuro del sector del calzado!' (Shake the Future of the Footwear sector ), convocado por la Confederación Europea de la Industria del calzado (CEC), Assocalzaturifici y IndustriAll Europe.

Ante esta invitación, tres estudiantes del primer curso del grado superior de Diseño y producción de calzado y complementos del instituto Virgen de Vico de Arnedo han sido seleccionadas como finalistas del concurso europeo. Formado por Marta Reyes, Laura Pascual y Amanda Soria, este joven equipo ha sido seleccionado gracias a su proyecto 'Crush' dentro de la categoría 'Diseño de un producto de calzado'.

Esta categoría está dirigida a estudiantes con edades entre los 19 y 25 años, que asisten o han asistido a alguno centros educativos como agencias de formación que ofrecen cursos de posgrado en el sector de la moda y el calzado o institutos superiores técnicos/universidades en el sector. Finalistas junto a otros dos equipos españoles, un portugués, un checo y un italiano, las tres alumnas del Virgen de Vico viajarán a Milán para defender su propuesta este domingo ante el jurado.

Su propuesta plantea un calzado que acumula la energía del caminar

«Nuestra proyecto 'Crush' consiste en promover el ejercicio físico con ruedas incorporadas -explican las integrantes del equipo-. Se basa en la incorporación de una dinamo que recoge y acumula energía en una batería interna a través del movimiento, bien sea desde las ruedas, o bien caminando, porque aparte el diseño incorpora tela fotovoltaica». Con este material, las estudiantes plantean el objetivo de utilizar esa energía recogida para cargar dispositivos combinando las nuevas tecnologías con la vida sana.

Con esta idea, las tres estudiantes del instituto arnedano cumplen el objetivo de esta categoría del concurso, que pasa por plantear propuestas que trasciendan las modas actuales y las necesidades de los consumidores, además de subrayar la importancia del futuro del calzado.

Una vez elegidas como finalistas, el jurado evaluará ahora su presentación en Milán desde el criterio del atractivo visual, diseño general, técnicas de fabricación y selección de materiales.