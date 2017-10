El pleno incorpora cambios en la zona azul y citas culturales Ciudadanos pidió rebajar el IBI y el de plusvalías y el Partido Riojano la introducción de una bonificación en el cine para familias numerosas E. PASCUAL Miércoles, 18 octubre 2017, 00:33

El Ayuntamiento de Arnedo ya cuenta con las ordenanzas fiscales para el 2018, las tasas e impuestos municipales, que alimentarán buena parte de los ingresos en sus arcas municipales para acometer el Presupuesto del próximo ejercicio. Sin cambios sustanciales en las tasas e impuestos que han regido en este 2017, el pleno de la Corporación aprobó anoche en sesión extraordinaria la propuesta del grupo de Gobierno socialista, con el apoyo de la oposición en casi los tres puntos.

Manteniendo los de mayor enjundia, como el impuesto de bienes inmuebles -conocido popularmente como la contribución- o el de vehículos, el grupo de Gobierno propuso tres cambios: el que introduce los primeros 15 minutos gratis y el pago de 4,50 euros por día completo en la zona azul -que entrará en vigor con el nuevo contrato el 1 de enero-, un descenso del 15% en los precios públicos de la Escuela de teatro -que pasa de 115 a 98 euros- y en el Club de Lectura -que pasa de 72 a 61- y la definición de nuevos precios en la tasa por la expedición de documentos de la administración o autoridades municipales, como por certificados de propiedades urbanas, por 36,50 euros.

Ante las modificaciones mínimas y asumibles, como describieron desde la oposición, apoyaron las modificaciones el Partido Popular, Ciudadanos y Partido Riojano. Mientras, IU se abstuvo en el que afectaba a la zona azul al no considerarse responsable del pliego de condiciones para el nuevo contrato, un pliego que también criticó el resto de la oposición.

La zona azul incorporará la oferta de que los primeros quince minutos sean gratuitos

Con todo, aunque no formaba parte de las modificaciones, el IBI fue parte del debate. La edil de Cs, Virginia Domínguez, lamentó que se mantenga el tipo impositivo. «Se redujo al 0,64 en años anteriores para amortiguar su impacto. Sin cambiarlo, la base imponible subirá y, al no tocar el tipo impositivo, el IBI subirá a los arnedanos», expuso. Además, Domínguez recuperó la petición de Cs de eliminar las plusvalías, como impuesto injusto y sobredimensionado. Si al asunto del IBI no se refirió, el alcalde Javier García sí que reiteró que el Ayuntamiento ha de mantener este ingreso a la espera de que el Gobierno de España proponga el futuro de este impuesto.

Haciéndose eco de las bajadas en las dos actividades culturales, la regionalista Rita Beltrán propuso introducir una bonificación del 10% para familias numerosas en las sesiones de cine en el Teatro Cervantes. El grupo de gobierno le emplazó a conversar la propuesta, estudiarla con los técnicos municipales y barajar su viabilidad para aprobar.