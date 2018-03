Padilla, Diego Urdiales y Tomás Campos abren la temporada taurina en La Rioja Juan José Padilla. :: l.r. El festejo comienza a las 17.30 horas y se lidiarán astados de la ganadería sevillana de Luis Algarra, de procedencia Juan Pedro Domecq PABLO GARCÍA-MANCHA Sábado, 17 marzo 2018, 00:49

Comienza la temporada taurina en La Rioja esta tarde (17.30 horas) en el Arnedo Arena con un cartel con Juan José Padilla, Diego Urdiales y el diestro extremeño, pero riojano de adopción, Tomás Campos. Se las verán ante seis astados de la ganadería de Luis Algarra, de procedencia Juan Pedro Domecq. La corrida cuenta con el contratiempo de la baja a última hora de Cayetano Rivera, que anunció en unas declaraciones a la revista Hola (en su versión digital) que sufría un problema en el escafoides y que iba a resultarle muy complicado actuar en Arnedo y en Valencia, donde estaba anunciado mañana. Así que la empresa de Pepe Amilburu tuvo que trabajar a contrarreloj para buscar un sustituto con arreglo al pliego de condiciones presentado al Ayuntamiento de Arnedo para la gestión de la Feria de San José. Las opciones eran muy pocas, con diestros que tenían corrida hoy como es el caso de Talavante o que es prácticamente imposible que acepten sustituciones, como Manzanares o Roca Rey. Amilburu se puso en contacto con Toño Matilla, apoderado de Juan José Padilla, y cerró la contratación del jerezano para la tarde de hoy en el que será su primer capítulo de despedidas de la afición riojana, ya que ha anunciado que 2018 será su último año en los ruedos.

Diego Urdiales arranca en Arnedo su temporada en un año que celebra dos hitos en su carrera: veinte años de la consecución de su Zapato de Oro y diez de su presentación con gran triunfo en la Feria de San Isidro, la oreja al gigantesco toro 'Dormidito' de Carmen Segovia que lo catapultó a las ferias. Sin embargo, la temporada se espera que será muy dura y en extremo compleja tras no estar anunciado en ninguna de las primeras grandes citas del año, especialmente en Madrid, plaza en la que no ha llegado a ningún acuerdo con Simón Casas y su equipo: «No podía aceptar una serie de condiciones que me parecían inaceptables. Sé lo que supone no ir a Madrid, pero cuando se toma una decisión así hay que ser consecuente». Urdiales ya se ha visto en esta situación otras veces y siempre se ha sobrepuesto a las peores circunstancias.

LA CORRIDA DE HOY uLos diestros Juan José Padilla (sustituye al lesionado Cayetano), Diego Urdiales y Tomás Campos. uLos toros Ganadería de Luis Algarra, formada con vacas y sementales de Juan Pedro Domecq y Díez, procedentes del Conde de la Corte y Tamarón. uHorario A las cinco y media de la tarde en el Arnedo Arena. uTaquillas. Abiertas desde las once de la mañana y a partir de las cuatro de la tarde. Teléfono de las taquillas 941 024 247.

Cierra la terna Tomás Campos, que torea por primera vez como matador de toros en una plaza en la que logró el Zapato de Oro. Lleva más de cuatro años afincado en la ciudad del calzado y se ha convertido en un arnedano más. Su toreo destaca por un empaque clásico esencial y diferente. Comienza un año que puede ser muy importante en su incipiente carrera.