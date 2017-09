«Estoy orgullosa de poder representar a Arnedo» Miércoles, 27 septiembre 2017, 10:17

«El del chupinazo es mi día más especial de las fiestas: lo era hasta ahora que lo vivía en la plaza y lo es siendo reina... estoy muy contenta», sonreía «muy emocionada» Sofía Ezquerro, que porta la corona de estas fiestas 2017, tras compartir el lanzamiento de la 'bomba' con el alcalde arnedano. En sus palabras, reconocía que tanto el acto de coronación y pregón como el lanzamiento del chupinazo son momentos muy intensos y emocionantes como reina. «Estoy orgullosa y emocionada de poder representar a Arnedo como reina de estas fiestas, tanto en el pueblo como fuera de él», sonreía. Respecto a las fiestas, las pondera como «una semana que esperamos con todas las ganas». «Me paso el día en la calle... algo que no va a cambiar a pesar de los actos oficiales -sonreía-. La calle me espera... no me voy a perder ni una cita».