Muere Isidoro Garrido, un siglo de historia de Arnedo Isidoro y Nieves, su esposa, en el reportaje que este periódico le dedicó por su 70 aniversario de boda / Sonia Tercero Ex alcalde, socio número 1 del Arnedo y ex presidente del club, ex cronista de Diario LA RIOJA, ha fallecido a los 99 años LA RIOJA Logroño Viernes, 6 octubre 2017, 20:06

Arnedo llora hoy la pérdida de uno de sus vecinos más singulares. A los 99 años ha fallecido Isidoro Garrido Muro, ex alcalde de la localidad en los años 50, ex presidente del Club Deportivo Arnedo y socio de honor, ex cronista de este periódico...

Ha sido el propio CD Arnedo el que ha lamentado en su cuenta de Twitter el fallecimiento de Garrido, un hombre que a lo largo de este siglo lo ha sido todo para el club arnedano.

Muro, nacido en 1918, fue nombrado alcalde de la ciudad en 1957. En el año 2013, Diario LA RIOJA le dedicó un reportaje que pocas veces puede repetirse: Isidoro y Nieves, casados en 1943, cumplían su 70 aniversario con una salud envidiable.

Nieves, con la que tuvo seis hijos, diez nietos y ocho biznietos, le sobrevive.

Isidoro fue el socio número 1 del CD Arnedo, al que seguía en todos sus desplazamientos. Fue aficionado fiel, fue presidente, fue incluso cronista del equipo en las páginas de Diario LA RIOJA. La página web del Arnedo traza esta semblanza de Isidoro, socio de honor del club, que no tiene desperdicio.

Anécdotas de un presidente

"Nacido en Arnedo en el año 1918, ha sido y es un incondicional, fiel, entusiasta, apasionado y fanático seguidor del Club Deportivo Arnedo.

En el año 1947 fue Presidente del Club, y el equipo jugó y ganó la Copa Federación el 6 de Junio en el Campo de las Chiribitas de Logroño, contra el Burle, máximo rival de la competición. (...)

Fue secretario del Club con Nicolás Eguizábal de Presidente en esa etapa se realizó el traspaso al Real Madrid del entonces juvenil Chuchi Solana el 3 de abril de 1980.

Fue corresponsal deportivo del Club firmando con el pseudónimo IGAMUR en el Diario La Rioja y en El Alcázar de Madrid. (...)sigue asiduamente animando a su equipo en las victorias y en las derrotas, dentro y fuera de casa. Ha sido honrado en reiteradas ocasiones con agradecimientos por parte del club por su colaboración (placas, diplomas, saques de honor, posados fotográficos con los equipos infantiles, juveniles… ).

En su haber cuenta con innumerables anécdotas:

Recuerda que en un viaje a Lerín, tal era la afición de Arnedo con el club, que además de los autobuses, también se desplazaron en un camión de la mina de Sabino Royo (quién junto a Joaquín Jaén y Demetrio Garrido patrocinaban el Club).

Al final del encuentro y ante las protestas de los seguidores arnedanos, a pesar de haber ganado el partido, por la actuación del colegiado, éste requirió la presencia de los guardias municipales, siendo retenidos Isidoro y su gran amigo Antonio Tomás (el Pichín) sin consecuencias. Este partido lo ganaron.

En un desplazamiento a Artajona, no se presentó ningún directivo del Arnedo y al no disponer de fichas de los jugadores y para evitar la suspensión del partido, Isidoro le dijo al colegiado si existía la posibilidad de jugar con el DNI de los jugadores, lo que consintió. Así que entró en los vestuarios anotando en un papel los DNI y los que no se lo sabían se los inventó, pudiéndose así celebrar el partido.

En otra ocasión tuvo que sacar escondido en el maletero de su coche a Rufo (sobrino del Pichín). Acompañado siempre por su amigo y “guardaespaldas” Antonio Tomás (el Pichín) a quien recuerda con cariño…

Toda una vida de recuerdos con el equipo de sus amores".

Hoy, responso y entierro; el lunes, funeral

Este sábado, a la una de la tarde, se rezará un responso en su memoria en el tanatorio San José de Arnedo. La conducción se realizará a continuación.

El funeral por la memoria de Garrido se celebrará el lunes 9 de octubre, a las ocho de la tarde, en la iglesia de Santo Tomás de Arnedo.

Descanse en paz.