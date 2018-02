«Un insulto es una forma de halago a alguien a quien le tienes cariño» Ángel Mari y Josean, autores de 'Insultario', ayer sobre un banco arnedano pintado con un insulto. :: E.P. Ángel Mª Fdez. y Josean Ruiz Autores del libro 'Insultario' E. PASCUAL ARNEDO. Domingo, 25 febrero 2018, 12:56

Los arnedanos Ángel Mari Fernández y Josean Ruiz no conciben la comunicación de su amistad si no es a través del insulto, del exabrupto cariñoso, de la puñalada con respeto. De esa forma privada de entenderse surge 'Insultario', editado por Pepitas de Calabaza, que comparte más de 300 insultos propios que arrancan simpatía y carcajada. Filólogo y profesor de Secundaria uno y albañil otro, llegan antes al Palacio de La Baronesa, se sientan en uno de sus bancos, precisamente rematado con un insulto soez, y esperan al periodista, que llega ligeramente después.

-Perdón por el retraso.

-Josean: Nunca me alegro de verte. Eres de esas personas que tengo ganas de ver hasta que te veo.

-También es un gusto... 'Insultario' nace de los mensajes que os mandáis por móvil.

-Ángel Mari: Empezamos hace cinco años, con mensajes sms. ¡Al principio nos costaba dinero! Era un diálogo absolutamente surresalista, sin casi ningún sentido, únicamente el que nosotros pudiéramos encontrar. Y se trasluce que el libro está hecho sin conocimiento.

-Josean: ¡Pero hay que comprarlo! Si algo no te gusta o te ha ofendido, tienes la posibilidad de insultarnos. El libro es una terapia de choque: igual que hay risoterapia, puede haber insultoterapia. Soy partidario de hacer cabinas para que la gente vaya a insultarse durante cinco minutos. Saldríamos más tranquilos.

-¿Se insulta mejor a un amigo o a un enemigo?

-Ángel Mari: Al amigo, sin duda.

-Josean: Un amigo es un enemigo con el que todavía no has discutido.

-¿Cómo insulta uno con carrera y otro con hormigonera?

-Josean: Ningún nivel de estudios te asegura que no seas un ignorante. ¡Y él es un ignorante y estúpido!

-Ángel Mari: Nos hemos ido mimetizando el uno con el otro, aunque él tiene un humor más genuino, más personal, más irónico.

-¿Dedicáis mucho tiempo a elaborar un insulto para el amigo?

-Josean: No he pensado ninguno. Me surgen cuando paseo el perro por el monte, oigo una canción... Sacamos el odio rápido para quitarnos el rencor cuanto antes.

-Ángel Mari: Nacen de manera espontánea. El reto es que se mantengan en el tiempo y elaboremos cadenas de insultos que estén a la altura.

-¿Es el insulto una exigencia no física de la lucha por las especies?

-Ángel Mari: Nosotros defendemos que sin insulto tampoco hay halago, que son las dos caras de la misma moneda. Sería insólito que estuviésemos todo el día lanzándonos parabienes o insultándonos. Una cosa tiene que convivir con la otra. Lo más emocionante es que un insulto es una forma de halago. Cuando insultas a alguien, según de qué manera, cómo y cuándo, lo que le estás diciendo es que le tienes cariño. No me devaneo los sesos porque sí. Esto no se lo digo a cualquiera.

-¿Ofende el que puede?

-Ángel Mari: El insulto más burdo, vulgar y repetitivo lo puede hacer cualquiera. Para insultar de manera elaborada, tienes que darle vueltas a la cabeza y ver las cosas de forma particular.

-¿Cómo veis la agresividad que se expresa en las redes sociales?

-Ángel Mari: Creo que las redes sociales no han podido cambiarnos tanto en tan poco tiempo. Creo que éramos igual de estúpidos antes de ellas. Si tú eres tonto y apenas sales de casa, se enteran muy pocos. Las redes sociales permiten ser tonto a gran escala. Han puesto de manifiesto a nivel global la estupidez.

-¿Son el insulto y el piropo poesía urbana, popular?

-Josean: No es cómo lo escribes, es con la mentalidad con la que lo lees.

-Ángel Mari: Está más cerca del romancero. Es cultura popular, folclore, la voz de la tribu, que diría Nicanor Parra.

-¿Cómo hay que leer 'Insultario'?

-Ángel Mari: Es un buen juego abrirlo por cualquier sitio. Aspiramos a que la gente llore de risa con el libro. Y le va a hacer todavía más gracia a quien nos conoce, porque podrá imaginar nuestras caras y voces.

-Josean: Yo ya estoy esperando a cualquier tipo de colectivo que se sienta ofendido... ¡Que se una a la fiesta y nos insulte también! Eso sí, ahora nos pide un 'piropario'

-Lo esperaremos. ¡Gracias!

-Josean: Mmmhh... Me caías mejor hasta que te conocí. Adiós.