La falta de acuerdo entre Guipúzcoa y Tudela descarta el traslado de basuras a Arnedo Imagen del vertedero de FCC en Arnedo, que se barajó como destino para la basura guipuzcoana. García subraya que «la determinación en contra de Gobierno de La Rioja y Ayuntamiento ha influido para descartar la idea»

Arnedo no será el destino de las basuras de Guipúzcoa. Ni la ciudad del calzado ni Tudela, que se barajaba como destino puente. Los representantes del Consorcio de Residuos de Guipúzcoa y de la Mancomunidad de Residuos la Ribera han cerrado esta semana meses de negociaciones sin llegar a un acuerdo para trasladar la fracción resto de la provincia vasca a la planta de El Culebrete, en la ciudad navarra de Tudela, desde donde se barajó que pudiera enviarse al vertedero de la empresa FCC en la ciudad del calzado.

Tras colmatarse el vertedero de Lapatx, en Azpeitia, el último en activo de Guipúzcoa, y con el proyecto de la incineradora de Zubieta todavía en la brega política y la vista puesta en el 2020, la diputación vasca buscó a finales del 2016 dónde gestionar las 160.000 toneladas de residuos urbanos que generan sus vecinos y actividades. La negociación ya cerrada planteaba que lo recibiera el vertedero tudelano propiedad de FCC. 70.000 toneladas al año por las que la empresa percibiría 46 de los 70 euros que Guipúzoca pagaría por tonelada a la Mancomunidad La Ribera. De ellas, FCC barajó enterrar 64.000 en su vertedero de Arnedo. Finalmente, todo ha quedado descartado.

Si durante la negociación el Ayuntamiento de Arnedo no recibió comunicación alguna, ahora que ha concluido tampoco ha tenido constancia oficial. «La empresa no me ha comunicado nada -explicaba ayer el alcalde, Javier García, satisfecho por la noticia-. La determinación en contra de Gobierno de La Rioja y Ayuntamiento de Arnedo han ayudado a evitar este planteamiento». También Ecologistas en Acción mostraron su satisfacción a través de una nota de prensa.