La constructora de El Sol demanda a INAR por incumplir sus compromisos
Imagen de archivo de las obras de urbanización en El Sol, que se desarrollaban en enero del 2011 y pararon por falta de financiación.
Zancisquerra reclama a la sociedad municipal 522.586,93 euros por los adelantos en el 2010 para trabajos no realizados
Lunes, 23 abril 2018

La cuestionada promoción El Sol que la empresa municipal Infraestructuras para Arnedo (INAR) impulsó hace una década frente al convento de las Clarisas para construir 154 viviendas de protección oficial en once bloques y que no llegó a ejecutarse abre un nuevo frente.

Mientras el juzgado de instrucción número 3 de Calahorra continúa la investigación sobre la cuestionada factura que INAR pagó el 14 de julio del 2010 por 174.831,28 euros a la sociedad que la gestionaba, Adepri, por los trabajos de urbanización y otros, la tercera protagonista de aquella promoción, la constructora Zancisquerra, ha demandado a la sociedad municipal para que le devuelva 522.586,93 euros que le aportó en función de varios conceptos acordados en abril del 2010, según ha podido conocer este periódico.

Una vez que INAR había redactado el proyecto para la promoción e impulsó la junta de compensación de la unidad, Zancisquerra entró en la promoción partiendo de que la sociedad municipal le pagaría con terrenos, con la opción de construir 98 VPO en la zona. Para formalizarlo, plasmaron en un acuerdo el 20 de abril del 2010 unas condiciones con cuotas: entregó a la sociedad municipal 150.273,82 euros por los adelantos que INAR hizo a la junta de compensacióny 203.351,27 como adelanto por la gestión de comercialización de las 98 viviendas. «(INAR) decía tener hecha y que no ha realizado y que por ello, es origen de esta demanda, en la que además se exige una indemnización por todos los costes que ha ocasionado la falta de veracidad de sus actuaciones», explica la constructora en el texto de su demanda, al que ha tenido acceso este periódico.

Desde ahí, Zancisquerra señala que hubo incumplimiento del contrato por parte de INAR. Así, en la demanda presentada el pasado 5 de marzo en el juzgado número 3 de Calahorra por procedimiento ordinario, Zancisquerra reclama a INAR 175.302,82 euros por «trabajos pagados y no logrados», 20.126,78 por obras de urbanización «no satisfechas», 58.955,81 por proyectos «que no tienen utilidad alguna» y 268.151 por una jaula de un edificio «ejecutada sin utilidad alguna iniciada por documentación que no era veraz».