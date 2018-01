El Consistorio garantiza un museo del calzado «dinámico y participativo» Edificio del Nuevo Cinema. :: E.P. La oficina municipal de turismo se trasladará al Nuevo Cinema a la par que se redacta el proyecto del museo E. P. Viernes, 19 enero 2018, 23:57

El traslado a sus espacios de la oficina de turismo será la primera labor que acogerá el edificio del Nuevo Cinema de Arnedo después de que en noviembre finalizara su vuelta a la actividad con la exposición La Rioja Tierra Abierta. A la par, el Ayuntamiento solicitará presupuestos para encargar y contratar el proyecto técnico que definirá el futuro museo del calzado. «Nos dirá qué exponer, qué contar, qué ofrecerá», explicó ayer el concejal de Juventud, Festejos y Turismo, Raúl Domínguez.

Mientras avanzan esos trámites, Domínguez consideró «precipitada» la postura de la concejala de Ciudadanos, Virginia Domínguez, que ya ha considerado que el museo no estará a la altura de la ciudad y ponderó destinar el Nuevo Cinema a alojar la biblioteca pública municipal. «No entendemos por qué desestima y echa por tierra el proyecto del museo cuando ni siquiera se conoce el contenido que va a tener», lamentó ayer el edil de Turismo.

Ante la crítica de Cs de que no será un museo vivo, Domínguez aclaró que la idea parte de que contará con una zona expositiva fija y otras dinámicas y cambiantes con talleres, proyecciones, etc. «Queremos que cuente el relato del calzado en Arnedo y La Rioja, cómo una tradición artesanal se ha convertido en un sector potente y su peso importante en la comunidad -planteó-. Y queremos que sea participado por todos, por las empresas, trabajadores, etc. y contará con el Centro Tecnológico del Calzado como centro asociado para cumplir la parte de investigación del museo y que pueda mostrar ahí las novedades del sector».

Además, acudió al consenso nacido en la pasada legislatura para destinar el espacio a museo. «Será un lugar donde el turista encontrará una oferta global», proyectó.