Ciudadanos espera que este verano «por fin» haya máquinas en el acceso norte de Arnedo Ubis ha recordado que que la licitación de este proyecto se debe entregar antes de junio de este año Martes, 13 febrero 2018

Ciudadanos espera que las obras de construcción del acceso norte de Arnedo comiencen a partir de este verano. El portavoz del Grupo Parlamentario, Diego Ubis, ha adelantado que la licitación de este proyecto se debe entregar antes de junio de este año. "Esperemos que, por fin, veamos máquinas trabajando en las revueltas de Arnedo", ha afirmado Ubis tras confirmar que este proyecto ha sido fruto del arduo trabajo coordinado entre el Grupo Parlamentario y el Grupo Municipal de Ciudadanos Arnedo para incluir esta enmienda de 350.000 euros en los Presupuestos de La Rioja de 2018.

Precisamente, el portavoz del Grupo Parlamentario ha ofrecido una rueda de prensa junto con la portavoz del Grupo Municipal, Virginia Domínguez, para explicar las enmiendas que Cs ha conseguido y ha apoyado para Arnedo. Un total de 475.000 euros en enmiendas de diversas áreas como Salud, Infraestructuras y Educación.

Ubis ha recordado que Ciudadanos ya trasladó a la consejera de Salud las carencias que tenía Arnedo y su comarca en materia de asistencia sanitaria, especialmente, en la necesidad de contar con una segunda ambulancia que diera servicio 24 horas los 365 días al año.

"Pero vimos que desde la Consejería no se hizo nada así que hemos incluido una partida de 100.000 euros para garantizar ese servicio", ha afirmado Ubis, "nuestro objetivo es mejorar la asistencia sanitaria de los arnedanos y del resto de comarcas y por ello, hemos conseguido una partida de 3,5 millones de euros para reformar las Urgencias del Fundación Hospital de Calahorra".

Además, Ciudadanos ha introducido una partida de 25.000 euros para la redacción del proyecto de reforma de los patios del colegio Antonio Delgado Calvete después de que en los anteriores presupuestos regionales se incluyeran una partida de 125.000 euros para la reforma de la instalación eléctrica del centro.

"Pido a los partidos políticos que abandonen la trinchera porque hemos comprobado como el Partido Popular ha sido reacio a apoyar enmiendas que beneficiaban a Arnedo por aquella premisa de que cuanto peor, mejor, es decir, cuanto peor para los proyectos de Arnedo, mejor para el grupo municipal del PP", ha señalado Ubis, "y tampoco entendemos al PSOE que presenta enmiendas para Arnedo, para muchas de ellas cuenta con el apoyo de Cs para sacarlas adelante, pero luego votan No a los presupuestos y sin ellos, no se puede invertir esas partidas".

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal de Cs Arnedo ha afirmado que Ciudadanos ha demostrado que no le importa sumarse a iniciativas de otro partido siempre que beneficien al municipio. "El alcalde podrá decir no a nuestras enmiendas locales, pero nosotros no hacemos política con los intereses de los arnedanos", ha señalado Domínguez, "por eso pensamos que es profundamente injusto que el alcalde se ponga medallas con propuestas que no son suyas como la adecuación de la acera LR-115, enmienda de Cs, la renovación de la instalación eléctrica del colegio, enmienda de Ciudadanos o la redacción del proyecto del acceso norte a Arnedo, enmienda de Ciudadanos".

Para Domínguez, el alcalde presume de sus aportaciones a los Presupuestos de La Rioja, pero se le olvida decir que su grupo parlamentario votó que no a esos presupuestos.

"Es un error considerar que las inversiones de Arnedo desde el Gobierno regional han de medirse en ladrillo o asfalto. Las obras faraónicas están bien, pero hay necesidades y mejoras en servicios", ha señalado la portavoz naranja, "un ejemplo son las ayudas a los libros de texto que en Arnedo hay una medida similar que puede ser sustituida por la gratuidad de libros que proponemos en Ciudadanos, la reforma de las urgencias del Hospital de Calahorra, nuestro hospital de referencia y el apoyo a la enmienda para mejorar la financiación local".