Cine, teatro y música llevan nueve citas al Cervantes en este febrero Imagen de 'Un tranvía llamado deseo', en Arnedo el sábado 17. :: ath. t. La conferencia de la periodista Rosa María Calaf abrirá le jueves las actividades del mes antes de dar paso a 4 películas E. PASCUAL Lunes, 5 febrero 2018, 00:57

En el mes en el que los disfraces tomarán las calles arnedanas, el Teatro Cervantes será refugio para el cine, el teatro y la música, además de para conferencias.

Después de llenar de entusiasmo e ilusión juvenil su escenario en la velada de este sábado con la segunda gala del Arnedo Talent y de proyectar ayer en su pantalla la película 'El gran showman', la agenda definida desde el área de Cultura para este mes en el Cervantes contempla otras nueve citas, cuatro de ellas relativas al séptimo arte: con 'Los archivos del pentágono', el domingo 11; 'Demasiado cerca', el jueves 15; 'C'est la vie!', el domingo 18, y 'Call me by your name', el jueves 22.

Pero antes, la primera cita será la única charla que recibirá el Cervantes del ciclo 'Febrero es pública', con la corresponsal de RTVE Rosa María Calaf, con el tema 'Siglo XXI, ¿informados o entretenidos?'.

Tras el Carnaval, vivirá el viernes 16 a las 20.30 el festival del IES Celso Díaz y a la noche siguiente, a las 21, teatro con 'Un tranvía llamado deseo', a cargo de Athenea Teatro. La música mandará en el último fin de semana, con un intercambio entre varias escuelas el sábado 24 y el musical infantil 'La bella y la bestia' en la tarde del domingo 25.