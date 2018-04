«El calzado demanda mano de obra cualificada y mejores infraestructuras» El alcalde de Arnedo, en el parque La Estación, definido como espacio verde esta legislatura. :: E.P. El primer edil destaca el momento positivo que vive la ciudad y la apuesta que su gobierno ha hecho por las políticas sociales Javier García Alcalde de Arnedo E. PASCUAL ARNEDO. Lunes, 16 abril 2018, 09:39

Tras tomar el bastón de alcalde en junio del 2015, Javier García hace balance de sus mil días de gobierno en un Arnedo «que está orgullosa de sí misma».

- ¿Imaginaba alcanzar este momento con el actual grado de cumplimiento de sus compromisos?

- La buena planificación semestral nos ha permitido llegar al tercer año de legislatura con más del 75% del programa electoral cumplido.

LAS FRASES Turismo «El turismo ha crecido el 30% por el impacto de La Rioja Tierra Abierta y por la recuperación de patrimonio» Urbanismo «Hay que afrontar el reto de una ciudad que crece. El Plan 20-35 nos dirá lo que queremos ser»

- ¿Se cumplirá por completo?

- Aunque algunas cosas se van a quedar en el tintero, vamos a llegar a unas cotas altísimas. El aval más importante va a ser poder mirar a los ojos de los ciudadanos y decirles que cumplimos lo que prometimos.

- ¿Entiende el vecino su apuesta por «la política para las personas»?

- Teníamos muy claro que finalizaba una época de grandes obras para comenzar una de políticas que cuiden a las personas. Nos afanamos en elaborar y explicar un programa plagado de políticas intangibles, aunque también había obras que se van materializando.

- Subrayan su afán por estar en contacto con los vecinos.

- Practicamos una escucha activa. En estos momentos, el Ayuntamiento y el equipo de Gobierno atienden mucho mejor y están mucho más cerca del ciudadano. El plan de actuación 'Barrio a barrio' se nutre del seguimiento de nuestros técnicos, pero también de lo que los ciudadanos nos cuentan en el despacho o en redes sociales: sustitución de bancos obsoletos, baldosas que se mueven, arreglo de juegos infantiles... Si un vecino se molesta en hacer una foto de una baldosa rota y mandársela al equipo de Gobierno, entendemos que es un problema al que hay que darle salida de forma instantánea, en 48 horas como mucho.

- ¿Qué es lo que más le ha satisfecho de estos mil días de gobierno?

- No es mucho tiempo para desarrollar muchos proyectos, porque la lentitud de la administración cada vez saca más de quicio. Me quedo con el agradecimiento de una señora por haber puesto en marcha el servicio de comidas a domicilio, que permite que 50 mayores ya no tengan que depender de sus hijos, y con la inauguración del parque de La Estación, con Javi estrenando el juego para niños discapacitados.

- ¿Qué resta en políticas sociales?

- Hemos puesto en marcha el servicio de comidas a domicilio; el programa de becas para libros con el que hemos ayudado a más de 400 familias; hemos incrementado el 60% las políticas sociales en partidas de emergencia social; firmamos un convenio con Cáritas, poniendo en marcha los huertos sociales o el piso de emergencia social; y hemos subido del 0,5 al 0,6 el presupuesto para cooperación al desarrollo, con el objetivo de alcanzar el 0,7%. Además, hemos puesto en marcha la Universidad de la Experiencia, la beca de investigación Felipe Abad León, hemos aumentado las partidas de Cultura... Y este año hemos sumado políticas activas de empleo.

- Los casos INAR y casillas están en instrucción. ¿Cómo pueden afectar a los próximos meses?

- Son dos patatas calientes que vienen de atrás y que este equipo de Gobierno tiene que gestionar. Las casillas han irrumpido por una investigación de la Fiscalía. Es un asunto duro, porque afecta a muchas personas y confío en que, en la vía política, podamos adaptar la legislación y buscar una solución. Respecto a INAR, prometimos acabar con su gestión y, al estudiar su situación, los técnicos municipales reflejaron presuntas irregularidades. Como somos conscientes de que no favorece a nadie ni a la ciudad, y por respeto a las personas, no lo hemos utilizado como arma política. Al estar en entredicho la gestión del dinero público, la obligación es poner luz y taquígrafos. Desde ahí, acataremos lo que digan los juzgados.

- ¿Cómo ve el sector del calzado?

- La internacionalización amortiguó el golpe en esta última crisis financiera. Los empresarios nos trasladan que el sector está bien, pero sus preocupaciones son la falta de mano de obra cualificada y la mejora de las infraestructuras.

- ¿Arnedo es también turismo?

- El turismo ha crecido un 30% en estos dos años y medio gracias al impacto de La Rioja Tierra Abierta y a nuestro interés por recuperar el patrimonio: el castillo sorprende, la escalinata de San Cosme, la recuperación de la Puerta del Cinto, de fuentes o el complejo de la cueva de los Cien Pilares. Vamos a crear un circuito para promocionar aún más.

- ¿El Plan 20-35 es el futuro?

- Arnedo tiene datos positivos en desempleo, crecimiento poblacional... Más población supone más infraestructuras, más servicios públicos, más atención social y educativa... Es el reto que tenemos que afrontar. El Plan 20-35 es la manera de afrontar la ciudad que queremos ser.