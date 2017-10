Arnedo sacará a concurso la revisión del Plan General con más presupuesto La revisión del Plan General busca definir el desarrollo de Arnedo a largo plazo, hasta el año 2035. :: E.P. Lo ambicioso del pliego y la ajustada partida para el adjudicatario ha dejado desierto el concurso para buscar su redactor ERNESTO PASCUAL Sábado, 14 octubre 2017, 11:50

El concurso convocado por el Ayuntamiento arnedano para encontrar el estudio de arquitectos que realice los trabajos de redacción y asesoramiento del Plan General Municipal ha quedado desierto. Esa redacción contempla el desarrollo del Plan 20-35, la propuesta del grupo de Gobierno de definir desde este momento el futuro de la ciudad hasta el año 2035, una perspectiva que conlleva la realización de diversos planes sectoriales, estudios, etc.

Lo ambicioso del plan, que supone un trabajo de entre dos y tres años, frente a lo ajustado del pago, con un precio de licitación de 200.000 euros (IVA incluido) a cambio puede ser la causa de que no se haya presentado ninguna empresa al concurso, según baraja el grupo de Gobierno. «El pliego es muy exigente, requiriendo una titulación muy específica para un equipo multidisciplinar y que implica mucho tiempo y dedicación para la elaboración de los planes -admite el alcalde arnedano, Javier García-. Puede que la causa de que no haya atraído estudios es que el crédito no sea suficiente como para que lo vean atractivo».

Por ello, el grupo de Gobierno se plantea aumentar la cantidad destinada al pago a quien resulte adjudicatario de esta elaboración. Eso sí, sin variar ni un ápice el pliego de condiciones. «El pliego refleja lo que quiere hacer el Ayuntamiento y se mantendrá porque es lo que Arnedo necesita para el futuro», explica García, indicando que ya varias empresas han llamado a consultar dudas sobre los requisitos.

De cara a volver a sacarlo a licitación, el Ayuntamiento condicionará el aumento de la partida al Presupuesto municipal para el 2018. De este modo, podrá licitar la redacción del plan dentro de este año.