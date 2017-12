Arnedo estrena el próximo martes la nueva zona azul, aprobada anoche La oposición se reiteró en contra del pliego de la concesión y acusa al gobierno de deslealtad por firmarlo por delante E. PASCUAL Miércoles, 27 diciembre 2017, 23:59

La empresa Estaciones y Servicios, SA (Eysa) gestionará desde el 1 de enero la concesión de la zona azul de aparcamiento de la ciudad del calzado. La adjudicación a la firma madrileña, que también gestiona la calagurritana, se conocía desde que la determinará por Resolución de Alcaldía el primer edil, Javier García, el pasado 7 de diciembre. Pero esa decisión debía quedar ratificada por el pleno de la Corporación arnedana, paso que consiguió por el grupo de Gobierno en solitario en la sesión extraordinaria celebrada anoche.

Había dudas sobre si la oposición rechazaría la adjudicación en un pleno en el que el PSOE gobierna en minoría. Recordemos que en el pleno del 27 de julio, la oposición reprochó al grupo de Gobierno que sacara adelante el pliego de condiciones para licitar la concesión de este servicio sin consensuar los requisitos a pedir y aprovechando que tenía mayoría de votos debido a que todavía no había tomado posesión de su acta la nueva edil de Ciudadanos, Virginia Domínguez, que sustituía a Pedro Marín. Además, Partido Popular e Izquierda Unida apelaron entonces a remunicipalizar el servicio para optimizar su funcionamiento.

Horario Desde el 1 de enero del 2018, la zona azul estará en marcha de lunes a viernes de 9.30 a 13 horas y de 16.30 a 20.30, además de horario matutino los sábados. 15 minutos de cortesía Como novedad, el primer cuarto de hora es gratuito siempre que el conductor teclee la matrícula de su vehículo en la máquina expendedora. Zona naranja Por 4,50 euros se podrá aparcar todo el día en la plaza 1º de Mayo y calle San Blas. Tarifas Por 30 minutos, 0,30 euros; por 60 minutos, 0,60; por 120 minutos, 0,90; por 2 horas, 1,20 euros; fracciones intermedias, 0,05; sanción, 6 euros.

Con ese recuerdo, la sesión extraordinaria de ayer comenzaba con otra ausencia, la del edil de Izquierda Unida, Miguel Pujada, de viaje por motivos familiares.

El pleno comenzó por el punto que buscaba convalidar la Resolución de Alcaldía para la concesión del servicio de estacionamiento regulado en determinadas zonas del municipio, que se fijó con un canon de 58.685 euros al año Eysa por una década, con la posibilidad de tres prórrogas bienales. Y los tres portavoces de la oposición -de PP, Cs y Partido Riojano- coincidieron en reprochar a los socialistas la coincidencia de la ausencia de un concejal y que el alcalde firmara el contrato con la empresa el pasado 18 de diciembre, adelantándose al pleno. «Parece falto de ética», señaló el popular Toño Eguizábal, que reclamó reducir el horario y el número de las 253 plazas. «Desposee de una forma desleal al pleno de nuestras funciones», acusó Virginia Domínguez, de Cs. «Teniendo en cuenta que la oposición está en contra, no es lógico aprobarlo para diez años», apeló la regionalista Rita Beltrán.

En su defensa, la concejal de Régimen Interior, Chus Gil de Muro, defendió que el grupo de Gobierno compartió el pliego de condiciones con todos los grupos políticos y únicamente IU planteó la sugerencia de municipalizarlo, «algo que no se puede dar por varias situaciones». Ante la ausencia de su edil, aseguró que «es una casualidad que se ha dado, aunque no me van a creer».

Respecto a la firma del contrato, Gil de Muro afirmó que el pliego contempla que el contrato ha de suscribirlo el alcalde por celeridad, mientas que el pleno lo ratificará. «No es la primera vez que se convalida en el pleno un contrato adjudicado por resolución de Alcaldía», expuso.